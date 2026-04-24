أخبار طيبة.. مصطفى الأغا يطمئن الجمهور على حالة هاني شاكر

كشف الإعلامي مصطفى الأغا عن تحسن الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا ودخوله أحد المستشفيات في باريس.

وكتب الأغا عبر حسابه الرسمي على "إكس": "الحمد لله سمعنا أخبارًا طيبة عن تحسن حالة أمير الغناء العربي هاني شاكر، ونتمنى له أن يعود إلينا بابتسامته الراقية وروحه المرحة، فهكذا نحب أن نراه دائمًا".

وتصدر اسم المطرب هاني شاكر منصات التواصل الاجتماعي، مؤخرا، بعد تداول أنباء متضاربة حول تدهور حالته الصحية ووفاته، ما أثار قلقا واسعا بين محبيه في مصر والوطن العربي.

من جانبه، أكد المستشار القانوني ياسر قنطوش أن هاني شاكر يتواجد حاليا في أحد مستشفيات باريس، معربا عن استياء عائلته الشديد من حالة البلبلة التي سببتها الأخبار المغلوطة حول وفاته على السوشيال ميديا.

ويُذكر أن الفنان هاني شاكر يرقد حاليًا داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات في باريس، حيث يتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وسط حالة من القلق بين جمهوره ومحبيه.