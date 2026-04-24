استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف للاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة غزة

استشهد فلسطينيان، وجرح آخرون، اليوم /الجمعة/، في قصف للاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرات الاحتلال المسيرة، استهدفت مجموعة من الفلسطينيين قرب مفترق بهلول في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 2 منهم، وجرح آخرين.

وفي السياق، قصفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بعدة قذائف، كذلك المناطق الشرقية لمدينة غزة.

من جهة أخرى، شيع الفلسطينيون بمحافظة نابلس، جثمان الشهيد يوسف سامح عبد الرؤوف اشتيه، الذي ارتقى أمس برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى مثواه الأخير.

وانطلق موكب الشهيد من أمام مستشفى نابلس التخصصي باتجاه بلدته تل، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمانه الطاهر في مسجدها، ثم ووري الثرى في مقبرة البلدة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت أمس حي رفيديا في نابلس، وأطلقت الرصاص الحي في منطقة بيت وزن غربا خلال انسحابها من المدينة، ما أدى إلى إصابة الطفل اشتيه ونقل إلى المستشفى، حيث أعلن الأطباء استشهاده متأثرا بإصابته الخطيرة في الكتف.