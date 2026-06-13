الأوقاف تشارك في انطلاق التدريب الإقليمي لتعزيز الرجولة الإيجابية

شاركت وزارة الأوقاف في فعاليات التدريب الإقليمي لبناء قدرات المدربين حول «الرجولة الإيجابية وإشراك الرجال في مسئوليات الأعمال الرعائية»، الذي انطلقت أعماله اليوم السبت 13 من يونيو 2026م بالقاهرة، ويستمر حتى 15 من يونيو الجاري، بتنظيمٍ مشتركٍ بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمجلس القومي للمرأة بجمهورية مصر العربية، وبالتعاون مع مؤسسة أديان، وبمشاركة عدد من المتخصصين والخبراء من مصر والأردن والمغرب.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى إعداد مدربين قادرين على نشر مفاهيم الرجولة الإيجابية، وتعزيز ثقافة الرعاية المشتركة داخل الأسرة، وإبراز أهمية توزيع المسئوليات الرعائية بما يسهم في دعم الاستقرار الأسري وتحقيق التوازن بين الأدوار المختلفة داخل المجتمع.

وشهد اليوم الأول من التدريب، الذي عُقد بفندق ماريوت القاهرة، جلسة افتتاحية استعرض خلالها منظمو البرنامج أهداف التدريب ومحاوره الرئيسية، إلى جانب تقديم عرض تعريفي بمشروع «الرجولة الإيجابية» وأهدافه، مع التأكيد على أهمية الخطاب الديني في ترسيخ قيم التعاون والتكافل وتحمل المسئولية داخل الأسرة والمجتمع.

كما تضمن البرنامج عددًا من الجلسات التفاعلية وورش العمل التطبيقية التي تناولت مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بالأدوار الاجتماعية، من بينها «تمرين الامتيازات» لفهم الفوارق المرتبطة بالفرص والأدوار المجتمعية، وجلسة بعنوان «لماذا نحتاج إلى إعادة التفكير في مفهوم الرجولة؟» تناولت أثر الصور النمطية السائدة على الأسرة والمجتمع.

وشملت فعاليات اليوم الأول عددًا من المحاضرات المتخصصة، أبرزها: «الرجولة الإيجابية: من الهيمنة إلى المسئولية»، و«تحرير المصطلحات»، و«النموذج النبوي في الرجولة الإيجابية: خدمة الأسرة»، وذلك في إطار دعم المفاهيم التي تعزز التماسك الأسري وترسخ ثقافة المشاركة والتعاون.

وتأتي مشاركة وزارة الأوقاف في هذه الفعاليات في إطار اهتمامها بدعم المبادرات والبرامج التدريبية التي تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ القيم الإنسانية والأسرية، بما يحقق الاستقرار المجتمعي ويدعم بناء الإنسان.