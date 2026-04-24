تاريخ من المجد والبطولات.. الأهلي يحتفل بمرور 119 عاما على تأسيسه

يحتفل النادي الأهلي، اليوم 24 أبريل 2026، بمرور 119 عامًا على تأسيسه، في مناسبة تستحضر تاريخًا طويلًا من الإنجازات التي جعلت “المارد الأحمر” واحدًا من أعظم الأندية في العالم، ورمزًا للهيمنة الكروية محليًا وقاريًا.

وتعود نشأة الأهلي إلى 24 أبريل 1907، حين تأسس كأول نادٍ رياضي للمصريين، في ظل ظروف وطنية خاصة ارتبطت بمقاومة الاحتلال البريطاني، ليصبح مع مرور السنوات أكثر من مجرد نادٍ رياضي، بل كيانًا يحمل قيمة تاريخية ووطنية كبيرة.

وشهدت الذكرى الـ119 لتأسيس القلعة الحمراء تفاعلًا واسعًا من الجماهير عبر منصات التواصل الاجتماعي، تحت شعار “119 عامًا من المجد”، حيث استعاد عشاق النادي محطات تاريخية من البطولات والإنجازات التي رسخت مكانة الأهلي كأحد أكبر أندية العالم.

ويمتلك الأهلي سجلًا استثنائيًا من التتويجات، بعدما تجاوز رصيده 125 بطولة رسمية في مختلف الألعاب، ليواصل ترسيخ مكانته كنادٍ اعتاد الوقوف على منصات التتويج، سواء على المستوى المحلي أو القاري.

ولا يرتبط إرث الأهلي بالبطولات فقط، بل يمتد إلى جماهيريته العريضة التي جعلت منه حالة فريدة في كرة القدم المصرية والأفريقية، حيث يظل النادي، بعد 119 عامًا، نموذجًا للاستمرارية والنجاح، وعنوانًا دائمًا للمجد الكروي.