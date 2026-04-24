روسيا الأقرب.. اتحاد الكرة يفاضل بين 3 وديات لمنتخب مصر في مايو

يواصل الاتحاد المصري لكرة القدم ترتيب برنامج إعداد منتخب مصر الأول خلال معسكر شهر مايو المقبل، في إطار التحضيرات لخوض كأس العالم 2026.

ويفاضل اتحاد الكرة بين 3 منتخبات؛ لخوض مباراة ودية واحدة خلال المعسكر، وهي منتخبات العراق والأردن وروسيا.

وتشير الاتجاهات داخل الاتحاد، إلى أن المنتخب الروسي هو الأقرب حتى الآن لخوض المواجهة الودية أمام الفراعنة؛ في ظل قوة التصنيف الفني للمباراة، ورغبة الجهاز الفني في مواجهة مدارس كروية مختلفة قبل المونديال.

ويهدف منتخب مصر من هذه الودية إلى رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية، واختبار أكبر عدد من العناصر قبل الدخول في المرحلة الأخيرة من الإعداد للبطولة العالمية.