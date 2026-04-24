مجموعة الهبوط .. تشكيل كهرباء الإسماعيلية لمواجهة طلائع الجيش بالدوري

أعلن رضا شحاتة، المدير الفني لفريق كهرباء الإسماعيلية، لمواجهة نظيره طلائع الجيش، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية للمجموعة الثانية في الدوري المصري، الخاصة بصراع البقاء.

جاء تشكيل كهرباء الإسماعيلية كالتالي:

حراسة المرمى: على الجابري

خط الدفاع: كريم يحيى - عبد الفتاح شتا - إبراهيم عوض - عصام الفيومي

خط الوسط: حسن الشاذلي - سيرجي أكا - ممادو سيلا - محمد سعيد جهينة

الهجوم: علي سليمان - محمد شيكا

على مقاعد البدلاء: محمد هجرس - جوناثان نجويم - مصطفى كشري - سيف الخشاب - يوسف جلال - محمد مدحت - عبد الله مارادونا - عمر السعيد - نجامين بواتينج.

تزداد صعوبة اللقاء على الفريقين بعد نتائجهما في الجولة الماضية، إذ سقط طلائع الجيش أمام المقاولون العرب بهدفين دون رد، ما يدفعه للبحث عن استعادة التوازن وتحقيق فوز يعيد له الثقة ويُحسن موقفه في جدول الترتيب.

على الجانب الآخر، تلقى كهرباء الإسماعيلية خسارة ثقيلة بثلاثية أمام غزل المحلة، ليصبح هو الآخر مطالبًا بحصد النقاط الثلاث من أجل الإبقاء على حظوظه الصعبة في الاستمرار بالدوري الممتاز.

يحتل طلائع الجيش المركز السابع في مجموعة تفادي الهبوط برصيد 29 نقطة، بعدما حقق انتصارين وتعادل في مباراة وخسر مثلها، فيما يأتي كهرباء الإسماعيلية في المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة، من ثلاثة تعادلات وهزيمتين.

يشهد الموسم الحالي هبوط أربعة فرق إلى دوري المحترفين، مقابل صعود ثلاثة أندية، ليصبح عدد فرق الدوري في الموسم المقبل 20 فريقًا بدلًا من 21.