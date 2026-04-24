بقيادة جوميز .. الفتح يفوز على الخليج بهدف في الدوري السعودي
مصطفى بكري: الرئيس السيسي حذر من تداعيات حرب إيران على الاقتصاد العالمي
في نصف ساعة .. الداخلية تطلق نقلة نوعية بخدمات استخراج تصاريح العمل
يوتيوب TV يُطلق تحديثاً يُغيّر طريقة مشاهدتك للتليفزيون إلى الأبد
طوارئ في الأهلي لمواجهة بيراميدز.. محاضرة فنية وملعب 30 يونيو كامل العدد
رسميًا - الأهلي بطلاً لدوري المحترفين لكرة اليد بعد الفوز على الزمالك 31\22
بعد منع دخول الهاي لايتر.. جامعة الأزهر توضح ضوابط تفتيش الطالبات
كواليس ساخنة.. عراقجي يقدم ردا مكتوبا على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب
قائمة برشلونة لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني
تنبيه رسمي من الأرصاد بشأن طقس غدٍ السبت
مش فارقلي .. رد فعل صادم من مسلم على اتهامات طليقته
الهضبة نموذج استثنائي .. محمود ياسين جونيور : أتمنى تجسيد قصة عمرو دياب
رياضة

انطلاق النسخة الثامنة من البطولة الدبلوماسية لكرة القدم

عبد الخالق صلاح

بعد ٧ نسخ من النجاح منقطع النظير.. تشهد الايام المقبلة انطلاق النسخة الثامنة من البطولة الدبلوماسية لكرة القدم، المقرر اقامتها على ملاعب نادي الجزيرة الرياضي بالزمالك، بدءًا من الأول من مايو المقبل، وحتى السادس عشر من الشهر ذاته، وذلك بمشاركة ٣٧ هيئة دولية وسفارة في الحدث الكبير الذي تحتضنه أرض مصر.

وتقرر عقد مؤتمر صحفي عالمي في الثانية عشر ظهر يوم ٢٦ أبريل الجاري، بمقر نادي الجزيرة الرياضي، لشرح تفاصيل الحدث الكبير، وإجراء مراسم القرعة بين الفرق المشاركة، بحضور السيد/ يورجن شولتس، سفير دولة ألمانيا في القاهرة وعدد من سفراء الدول المشاركة في البطولة الدبلوماسية في نسختها التاسعة، كما يحضر المهندس إبراهيم زاهر، رئيس نادي الجزيرة، مع بدء توليه رئاسة نادي الجزيرة، أعقاب الانتخابات الأخيرة للنادي، كما تم توجيه الدعوة إلى الكابتن جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، في إطار حرصه على دعم وتعزيز دور الشباب المصري، في تنظيم فعاليات كبرى بقيمة هذا الحدث الدولي.

ومن المقرر ان يلقي في المؤتمر الصحفي يورجن شولتس سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، كلمة عن البطولة الدبلوماسية لكرة القدم، وكذا المهندس/ إبراهيم زاهر، رئيس نادي الجزيرة الرياضي.

كما قررت اللجنة المنظمة للبطولة الكشف عن تفاصيل مفاجاة النسخة الحالية، خلال حفل  الافتتاح، بداية مايو المقبل، والذي يحييه الفنان المصري العالمي عمر خيرت، عبر مقطوعاته الموسيقية التي تدعو إلى السلام

وتقرر إحراء مراسم قرعة البطولة الدبلوماسية لكرة القدم ،في نهاية فعاليات المؤتمر الصحفي، وفقًا للمعايير التي وضعتها السفارة الألمانية، وسيكسياردز الجهة المنظمة

وجاء احتضان نادي الجزيرة الرياضي للبطولة الدبلوماسية في نسختها الثامنة، إيمانًا من مجلس إدارة النادي، بالدور الكبير الذي تقوم به البطولة الدبلوماسية في توطيد العلاقات بين شعوب العالم، على أرض مصر، مهد الحضارات، ويعكس الأمن والأمان الذي تنعم به مصر، في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ايمانا واسترشادا بتوجه القيادة السياسية، لترسيخ الدور المصري الرائد في المجال الرياضي، وما يقدمه من رسائل سياسية ورياضية بمدلول يعكس قيمة ومكانة الدولة المصرية، في الشرق الأوسط بصفة خاصة، والعالم بصفة عامة، وترسيخ هذا الانطباع لدى الجاليات الأجنبية، على أرض مصر، بما ينعكس إيجابًا على القطاعين السياحي والاقتصادي.

يذكر أن سفارة فرنسا بقيادة السفير اريك شافاليه، هي حاملة لقب البطولة في النسخة السابعة، العام الماضي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مواعيد غلق المحلات بالتوقيت الصيفي

رسميًا بعد تعديل الساعة.. مواعيد غلق المحلات بالتوقيت الصيفي 2026

اسعار الفراخ البيضا

أسعار الفراخ البيضاء تفاجئ المستهلكين.. سعر الكيلو اليوم الجمعة

سعر الذهب

سعر الذهب يتراجع سريعًا.. وعيار 21 يخسر نحو 700 جنيه من أعلى قيمة

رئيس الوزراء

بعد موافقة الحكومة.. 3 حالات لإنهاء الزواج للمسيحيين فى مشروع قانون الأحوال الشخصية

المطرب التركي إبراهيم تاتليسس

ثروة بـ850 مليون دولار في مهب الريح| إبراهيم تاتليسس يحرم أسرته من الميراث ..القصة الكاملة

حمد فتحي مع شيكابالا

الرياضة ضارة بالصحة.. تحذير طبي خطير لعملاق السلة المصري حمد فتحي: اعتزل فورا

سعر الدولار اليوم

آخر تحديث.. سعر الدولار اليوم أمام الجنيه

شيكو بانزا

برسالة ساخرة.. شيكو بانزا نجم الزمالك يثير غضب مدافع بيراميدز

ترشيحاتنا

المتهمين

عرضوا حياة المواطنين للخطر.. القبض على 3 من قائدي الدراجات الكهربائية بالبحيرة

محكمة

الأحد.. محاكمة مسئول مركز تجميل بتهمة الإهمال الطبي والتسبب في وفاة عروس حلوان

المتهمين

احدهم إنتحل صفة ضابط.. القبض على 4 صناع محتوى بالوادى الجديد

بالصور

عدم تحسن الرؤية بعد عملية المياه البيضاء .. إليك الأسباب والعلاج

زغللة العين بعد عملية المياه البيضاء
زغللة العين بعد عملية المياه البيضاء
زغللة العين بعد عملية المياه البيضاء

بتكلفة 15 مليون جنيه.. افتتاح 4 مساجد بالشرقية

مسجد
مسجد
مسجد

5 سيارات زيرو سجلت أعلى انخفاض في الأسعار خلال أبريل

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

قهوة البيض أغرب تريندات مواقع التواصل .. تقدر تجربها؟

ما هي قهوة البيض؟
ما هي قهوة البيض؟
ما هي قهوة البيض؟

فيديو

أزمة مطرب مهرجانات مشهور

استغاثة مؤثرة.. أزمة جديدة تطارد مطرب مهرجانات بعد اتهامات طليقته

القرد لولو الهارب

قرد هارب يشعل السوشيال ميديا ويثير الذعر في المنوفية| فيديوجراف

علي غزلان

قدّر الله وما شاء فعل.. منشور غامض يفتح باب التكهنات حول حياة علي غزلان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

المزيد