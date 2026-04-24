بعد ٧ نسخ من النجاح منقطع النظير.. تشهد الايام المقبلة انطلاق النسخة الثامنة من البطولة الدبلوماسية لكرة القدم، المقرر اقامتها على ملاعب نادي الجزيرة الرياضي بالزمالك، بدءًا من الأول من مايو المقبل، وحتى السادس عشر من الشهر ذاته، وذلك بمشاركة ٣٧ هيئة دولية وسفارة في الحدث الكبير الذي تحتضنه أرض مصر.

وتقرر عقد مؤتمر صحفي عالمي في الثانية عشر ظهر يوم ٢٦ أبريل الجاري، بمقر نادي الجزيرة الرياضي، لشرح تفاصيل الحدث الكبير، وإجراء مراسم القرعة بين الفرق المشاركة، بحضور السيد/ يورجن شولتس، سفير دولة ألمانيا في القاهرة وعدد من سفراء الدول المشاركة في البطولة الدبلوماسية في نسختها التاسعة، كما يحضر المهندس إبراهيم زاهر، رئيس نادي الجزيرة، مع بدء توليه رئاسة نادي الجزيرة، أعقاب الانتخابات الأخيرة للنادي، كما تم توجيه الدعوة إلى الكابتن جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، في إطار حرصه على دعم وتعزيز دور الشباب المصري، في تنظيم فعاليات كبرى بقيمة هذا الحدث الدولي.

ومن المقرر ان يلقي في المؤتمر الصحفي يورجن شولتس سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، كلمة عن البطولة الدبلوماسية لكرة القدم، وكذا المهندس/ إبراهيم زاهر، رئيس نادي الجزيرة الرياضي.

كما قررت اللجنة المنظمة للبطولة الكشف عن تفاصيل مفاجاة النسخة الحالية، خلال حفل الافتتاح، بداية مايو المقبل، والذي يحييه الفنان المصري العالمي عمر خيرت، عبر مقطوعاته الموسيقية التي تدعو إلى السلام

وتقرر إحراء مراسم قرعة البطولة الدبلوماسية لكرة القدم ،في نهاية فعاليات المؤتمر الصحفي، وفقًا للمعايير التي وضعتها السفارة الألمانية، وسيكسياردز الجهة المنظمة

وجاء احتضان نادي الجزيرة الرياضي للبطولة الدبلوماسية في نسختها الثامنة، إيمانًا من مجلس إدارة النادي، بالدور الكبير الذي تقوم به البطولة الدبلوماسية في توطيد العلاقات بين شعوب العالم، على أرض مصر، مهد الحضارات، ويعكس الأمن والأمان الذي تنعم به مصر، في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ايمانا واسترشادا بتوجه القيادة السياسية، لترسيخ الدور المصري الرائد في المجال الرياضي، وما يقدمه من رسائل سياسية ورياضية بمدلول يعكس قيمة ومكانة الدولة المصرية، في الشرق الأوسط بصفة خاصة، والعالم بصفة عامة، وترسيخ هذا الانطباع لدى الجاليات الأجنبية، على أرض مصر، بما ينعكس إيجابًا على القطاعين السياحي والاقتصادي.

يذكر أن سفارة فرنسا بقيادة السفير اريك شافاليه، هي حاملة لقب البطولة في النسخة السابعة، العام الماضي.