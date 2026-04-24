طريقة سهلة لمعرفة نظام محاسبة الكهرباء.. مدعوم أم بسعر التكلفة؟

أصبح بإمكان أي مواطن الآن معرفة نظام المحاسبة الخاص بعداد الكهرباء مسبوق الدفع بكل سهولة، ومن خلال ضغطة زر واحدة فقط على شاشة العداد، يمكن تحديد ما إذا كان المشترك يستفيد من الدعم الحكومي وفقًا لنظام الشرائح، أو يتم محاسبته بسعر التكلفة الفعلية للكهرباء كما هو الحال في العدادات الكودية.

وتأتي هذه الخدمة في إطار جهود وزارة الكهرباء لتوضيح آليات المحاسبة للمواطنين، وتمكينهم من التعرف على طبيعة العداد المركب لديهم وما يترتب عليه من قيمة استهلاك شهرية، خاصة بعد تطبيق الأسعار الجديدة للكهرباء خلال أبريل 2026.







كيف تعرف نظام المحاسبة من شاشة العداد؟

يستطيع المشترك معرفة نوع العداد الخاص به من خلال الدخول إلى صفحة "معرفة الشريحة الحالية" على شاشة عداد الكهرباء مسبوق الدفع، فإذا ظهرت بيانات الشريحة الحالية للمستخدم، فهذا يعني أن العداد قانوني ويخضع لنظام الشرائح المدعمة التي تطبقها الدولة، أما إذا لم تظهر هذه الصفحة، فهذا يشير إلى أن العداد من النوع الكودي، ويتم محاسبته بسعر موحد يعادل تكلفة الإنتاج دون أي دعم.

وبذلك أصبح التمييز بين العدادات القانونية والكودية أكثر وضوحًا، دون الحاجة إلى مراجعة شركة الكهرباء أو انتظار الفاتورة الشهرية لمعرفة طريقة المحاسبة.

العداد القانوني.. دعم حكومي ونظام شرائح

العداد القانوني هو العداد الذي يتم تركيبه من خلال شركات توزيع الكهرباء للمباني المرخصة والمستوفية لجميع الاشتراطات القانونية والتنظيمية، سواء كان عدادًا ميكانيكيًا تقليديًا أو عدادًا مسبوق الدفع.

ويتميز هذا النوع من العدادات بأن إيصال الكهرباء الصادر عنه يعد مستندًا رسميًا يمكن استخدامه أمام الجهات الحكومية المختلفة، مثل استخراج بطاقة الرقم القومي، أو تقديم الأبناء للمدارس، أو إثبات محل السكن في عقود الإيجار والمعاملات الرسمية.

كما يتم تركيب العداد القانوني بعد سداد رسوم المقايسة المقررة دون فرض غرامات أو رسوم إضافية، ويتمتع صاحبه بنظام شرائح الكهرباء المدعمة الذي توفره الدولة، بحيث يحصل المشترك على دعم في سعر الكهرباء حتى استهلاك 2000 كيلووات شهريًا.

العداد الكودي.. محاسبة بسعر التكلفة دون دعم

أما العداد الكودي فهو عداد مسبوق الدفع يتم تركيبه للمباني المخالفة أو العشوائية أو الحالات التي كانت تحصل على الكهرباء بالمخالفة، وذلك بهدف تقنين الاستهلاك والحد من سرقات التيار الكهربائي.

هذا النوع من العدادات لا يُسجل باسم صاحب الوحدة السكنية، وإنما يحمل رقمًا كوديًا فقط، كما أنه لا يمنح أي وضع قانوني للعقار ولا يُعتد به كمستند رسمي لإثبات الإقامة، ولا يمنع إصدار قرارات إزالة للعقار المخالف.



وفيما يتعلق بالمحاسبة، فإن مستخدمي العدادات الكودية لا يحصلون على أي دعم حكومي، ويتم احتساب استهلاك الكهرباء عليهم من أول كيلووات ساعة بسعر التكلفة الفعلية، والذي بلغ حاليًا 2.74 جنيه لكل كيلووات ساعة.

أسعار الكهرباء للمنازل 2026

طبقت وزارة الكهرباء المصرية أسعارًا جديدة لشرائح الكهرباء بداية من أبريل 2026، مع تثبيت أسعار الشرائح الست الأولى للمنازل، بينما تم رفع سعر الشريحة السابعة فقط، وذلك بهدف تقليل أثر الزيادة على محدودي ومتوسطي الدخل.

وجاءت الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء المنزلية كالتالي:

الشريحة الأولى

من صفر حتى 50 كيلووات ساعة بسعر 68 قرشًا لكل كيلووات، دون أي زيادة.

الشريحة الثانية

من 51 إلى 100 كيلووات ساعة بسعر 78 قرشًا لكل كيلووات، دون زيادة.

الشريحة الثالثة

من 101 إلى 200 كيلووات ساعة بسعر 95 قرشًا لكل كيلووات، دون زيادة.

الشريحة الرابعة

من 201 إلى 350 كيلووات ساعة بسعر 155 قرشًا لكل كيلووات، دون زيادة.

الشريحة السابعة

للاستهلاك الذي يزيد على 650 كيلووات ساعة ارتفع السعر إلى 258 قرشًا لكل كيلووات، بنسبة زيادة بلغت 16%.

ويعني ذلك أن غالبية المواطنين الذين يندرج استهلاكهم ضمن أول ست شرائح لن يتأثروا بهذه الزيادة، وهو ما يمثل نحو 86% من إجمالي المشتركين المنزليين.

زيادة أسعار الكهرباء للقطاع التجاري

شملت الزيادات الجديدة أيضًا أسعار الكهرباء للقطاع التجاري، حيث تم تعديل أسعار الشرائح التجارية بنسب تراوحت بين 20% و91% وفقًا لحجم الاستهلاك، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

من صفر حتى 100 كيلووات بسعر جنيه واحد لكل كيلووات.

من 101 حتى 250 كيلووات بسعر جنيهين لكل كيلووات.

من 251 حتى 1000 كيلووات بسعر 264 قرشًا لكل كيلووات.

كما تم توحيد سعر المحاسبة للعدادات الكودية عند 2.74 جنيه لكل كيلووات ساعة، وهو ما يعكس اتجاه الدولة لربط هذا النوع من العدادات بسعر التكلفة المباشر.



لماذا رفعت الدولة أسعار بعض الشرائح؟

تؤكد الحكومة أن هذه الزيادات تأتي في إطار خطة تدريجية لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء بما يتماشى مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والتشغيل، مع الاستمرار في حماية الشرائح الأقل استهلاكًا من خلال تثبيت أسعار أول ست شرائح منزلية.

ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق التوازن بين تخفيف العبء المالي على الدولة وضمان استمرار تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، وهو ما يفسر عدم المساس بأسعار الشرائح الأقل التي يستفيد منها معظم المواطنين.

متى يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة؟

بدأ تطبيق الأسعار الجديدة للكهرباء اعتبارًا من أبريل 2026، على أن تظهر الزيادة الفعلية في فواتير الاستهلاك التي يتم إصدارها خلال شهر مايو 2026، سواء في الفواتير التقليدية أو في شحن العدادات مسبوقة الدفع.

لذلك أصبح من الضروري أن يتابع المواطنون نظام المحاسبة الخاص بعداداتهم، لمعرفة ما إذا كانوا ضمن الشرائح المدعمة أو يخضعون لسعر التكلفة، خاصة مع الفارق الكبير بين سعر الشرائح المدعومة وسعر العداد الكودي.