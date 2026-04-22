لو ماشحنتش أول الشهر.. سر الديون المفاجئة على عداد الكهرباء الكودي

تفاجأ عدد من مستخدمي عدادات الكهرباء الكودية خلال الأيام الأخيرة، بخصم مبالغ مالية تحت بند “مديونية” عند القيام بشحن العدادات.



وأوضح قسم العدادات بهندسة شركة كهرباء البحيرة، بأن هذا الإجراء طبيعي ولا يرتبط بأي خلل فني.



تطبيق نظام الشريحة الموحدة



يعود السبب الرئيسي إلى بدء تطبيق نظام “الشريحة الموحدة” اعتبارًا من الأول من أبريل 2026، وبموجب هذا النظام، يتم احتساب استهلاك الكهرباء وفق سعر موحد جديد، وفي حال تأخر المشترك عن شحن العداد منذ بداية الشهر، فإن الاستهلاك المُسجل يتم احتسابه بالكامل وفق التسعيرة الجديدة.

وعند إدخال كارت الشحن في العداد، يقوم النظام تلقائيًا بإجراء تسوية مالية تُعرف بـفرق السعر بأثر رجعي.

وتعتمد هذه العملية على حساب كمية الاستهلاك منذ بداية الشهر وحتى لحظة الشحن، ثم احتساب الفارق بين السعر القديم والجديد، ويظهر هذا الفارق مباشرة كمديونية يتم خصمها من قيمة الشحنة.

وتمثل المديونية فرق سعر الاستهلاك منذ بداية الشهر نتيجة تأخر الشحن، حيث يقوم العداد بتسوية الحسابات لضمان العمل وفق النظام الجديد، وبعد سداد هذه المديونية في أول عملية شحن، يعود العداد للعمل بشكل طبيعي وفق التعريفة الحالية.

وينصح الخبراء بضرورة شحن العداد خلال الأيام الخمسة الأولى من كل شهر، لتفادي تراكم فروق الأسعار وظهورها في صورة مديونية مفاجئة لاحقًا.

طريقة شحن عداد الكهرباء من المنزل

أهم خطوة، ضع الكارت في العداد وانتظر حتى تظهر كلمة "مقبول" أو يظهر الرصيد. هذه الخطوة ضرورية لتحديث بيانات الكارت وتجهيزه لاستقبال الشحنة الجديدة.

ثانياً: الشحن عبر موبايلك (تطبيق MyFawry وخاصية NFC)

هذه الطريقة هي الأسرع والأذكى، ولا تحتاج لمغادرة المنزل:

خاصية NFC تسمح للموبايل بقراءة بيانات الكارت بمجرد تلامسهما.

الخطوات:

-حمل تطبيق MyFawry وسجل حسابك.

-إختر خدمة "كهرباء" ثم "شحن كارت".

-سيطلب التطبيق وضع الكارت خلف الهاتف (في منطقة الكاميرا غالباً) حتى يهتز الهاتف ويقرأ البيانات.

-إختر المبلغ وادفع ببطاقتك البنكية أو المحفظة الإلكترونية.

نصيحة لمستخدمي عدادات الكارت

يفضل شحن الكارت مرة واحدة كل 3 أو 4 أشهر من مقر شركة الكهرباء (الفرع الرئيسي) لضمان تحديث "ساعة العداد" وتاريخه، لأن أي خطأ في الوقت قد يجعلك تُحاسب على شريحة أعلى بالخطأ.