نقل الكهرباء توقع عقدا لتوريد كابلات لربط محطة محولات البدرشين بالشبكة

وقّعت اليوم المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدًا لتوريد كابلات أرضية جهد 220 ك.ف.

وشهد مراسم التوقيع المهندس أحمد فتحي رئيس قطاعات المشروعات المركزية والمهندسة زينب قمر رئيس قطاع المشروعات المركزية للجهد الفائق .

حيث يتضمن العقد توريد كمية (31.25) كم من الكابلات الأرضية جهد 220 ك.ف من نوع XLPE قطاع 1×2000 مم² بالإضافة إلى كابلات التأريض.

ويهدف المشروع إلى ربط محطة محولات البدرشين جهد 11/66/220 ك.ف بالشبكة القومية الموحدة جهد 220 ك.ف بمنطقة كهرباء القاهرة بما يسهم في دعم التغذية الكهربائية وتحسين كفاءة واستقرار الشبكة.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع التابع لمنطقة كهرباء القاهرة خلال مدة 4 أشهر تبدأ من تاريخ استلام أمر التوريد.

وأكدت المهندسة منى رزق أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتوجيهات معالي الوزير الدكتور محمود عصمت مستمرة في تنفيذ خططها للحفاظ على استقرار وكفاءة الشبكة القومية الموحدة ودعم مشروعات التطوير والتحديث بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة .

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز كفاءة واستقرار الشبكة القومية الموحدة وبناءً على توجيهات ومتابعة مستمرة من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة