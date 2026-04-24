بيستحموا | غرق طفلين في ترعة ببني سويف

لقي طفلان مصرعهما غرقًا، خلال استحمامهما في ترعة أمام قرية هربشنت التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، ما أثار حالة من الحزن بين الأهالي.

وتلقت الأجهزة المعنية إخطارًا يفيد بوقوع حادث غرق لطفلين أمام قرية هربشنت، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع الحادث.

وبالفحص، تبين أن الطفلين هما: سيد نبيه سيد، 5 سنوات، وشعبان إيهاب قرني، 5 سنوات، تم انتشالهما من المياه، جثتين هامدتين.

وجرى نقل الجثماننين إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت عملها لكشف ملابسات الواقعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.