حسام موافي: التعامل مع المرض يحتاج إلى التحرك الفعلي نحو العلاج

أكد الدكتور حسام موافي، أن التعامل مع المرض يجب أن يقوم على مبدأ مهم، وهو “الجمع بين الإيمان والعمل”، موضحًا أن الإنسان لا ينبغي أن يكتفي بالدعاء أو الانتظار فقط عند الشعور بالمرض؛ بل عليه أن يتحرك بشكل عملي نحو العلاج.

وقال موافي، خلال برنامج “ربي زدني علمًا”، على “صدى البلد”، إن الأخذ بالأسباب جزء أساسي من التوكل الصحيح، فالمريض مطالب بالذهاب إلى الطبيب المختص، وإجراء الفحوصات اللازمة، والالتزام بالعلاج الموصوف؛ لأن الطب هو وسيلة وضعها الله للتداوي والعلاج.

وأشار إلى أن الشفاء في النهاية بيد الله وحده، لكن هذا لا يتعارض مع ضرورة السعي، بل إن السعي للعلاج هو أمر مطلوب، لأن الإنسان مسؤول عن الحفاظ على صحته وعدم إهمالها.

وأضاف أن تجاهل الأعراض أو الاعتماد على الدعاء فقط دون مراجعة الطبيب قد يؤدي إلى تأخير التشخيص أو تفاقم الحالة، لذلك فإن الوعي الصحي مهم جدًا في التعامل مع أي مرض.

وأكدى أن العقل والدين لا يتعارضان مع الطب، بل يكملان بعضهما، وأن أفضل نهج لحياة صحية هو الجمع بين الثقة في الله والأخذ بالأسباب الطبية الصحيحة.