الشكاير مغطية الأسفلت | انقلاب سيارة أعلاف على الطريق الزراعي بقويسنا .. صور
بشروط | الضرائب تعلن عن مزايا جديدة لأصحاب الأنشطة التجارية أقل من 20 مليون جنيه
بعد مقتل إمام مسجد نجع حمادى | بيان رسمي من أوقاف قنا
الموت يفجع أكرم حسني
قرار نهائي من الإعلاميين بعد التحقيق مع هاني حتحوت في مخالفات مهنية
موهبة فطرية.. الموسيقار يحيى الموجي: والدي اشتغل 4 سنوات على لحن قارئة الفنجان
قضية الصفع | محامي سعد أسامة : هطالب عمرو دياب بـ5 مليون جنيه تعويض لموكّلي
تشكيل لجنة من جامعة المنوفية لبحث أسباب حريق المبني القديم بمعهد الكبد
عمرو أديب : إيران ضربت الإمارات بصواريخ أكتر من اللي اتوجّهت ضد إسرائيل
بركلات الترجيح.. ريال مدريد يتوّج بطلا لدوري أبطال أوروبا للشباب
في سن الـ 18 عامًا.. لامين يامال يتوّج بجائزة جديدة
السكة الحديد تعلن مواعيد تشغيل قطارات العربات المطوّرة تحيا مصر
خطر .. حسام موافي يحذر من عادة شائعة تدمر الكلى بصمت

في وقت أصبح فيه تناول الأدوية أمرًا يوميًا عند كثير من الناس، أطلق الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، تحذيرًا شديد اللهجة من عادة يظنها البعض بسيطة، لكنها قد تقود في النهاية إلى كارثة صحية صامتة، الإفراط في تناول المسكنات وأدوية البرد دون استشارة طبية.

هذه العادة، التي تنتشر بشكل واسع داخل البيوت المصرية، لا تؤثر فقط على الأعراض المؤقتة، بل تمتد آثارها لتصل إلى عضو شديد الحساسية: الكلى.

لماذا تُعد هذه العادة خطيرة؟

أوضح موافي، من خلال تصريحاتخاصة ل صدي البلد ،  أن الكلى هي المسؤولة الأولى عن تنقية الجسم من السموم وبقايا الأدوية، وبالتالي فإن تحميلها بجرعات زائدة أو استخدام أدوية دون إشراف طبي يضعها تحت ضغط شديد.

ومع تكرار هذا السلوك، تبدأ الكلى في فقدان قدرتها على أداء وظائفها تدريجيًا، ما قد يؤدي في النهاية إلى الفشل الكلوي، وهو من أخطر الأمراض المزمنة التي تتطلب علاجًا مستمرًا مثل الغسيل الكلوي.

كيف تدمر المسكنات الكلى بصمت؟

المشكلة لا تظهر فجأة، بل تحدث على مراحل:

  • تراكم المواد الكيميائية: الكلى تضطر للتعامل مع بقايا الأدوية بشكل مستمر.
  • ضعف تدفق الدم للكلى: بعض المسكنات تقلل من وصول الدم إليها.
  • تلف تدريجي في أنسجة الكلى: مع الوقت، تبدأ الخلايا في التدهور.
  • فشل كلوي مفاجئ: بعد سنوات من الاستخدام الخاطئ، قد تظهر الأعراض بشكل صادم.

ويؤكد الأطباء أن الخطورة تكمن في أن هذا الضرر يحدث بصمت تام، دون أعراض واضحة في البداية.

ليست المسكنات وحدها.. قائمة عادات تهدد الكلى

تحذير موافي لا يقتصر على نوع واحد من الأدوية، بل يشمل عدة سلوكيات شائعة:

  • تناول المضادات الحيوية بدون وصفة طبية
  • الإفراط في أدوية الروماتيزم
  • استخدام المكملات الغذائية دون إشراف
  • الاعتماد على وصفات الصيدلية، بدل الطبيب

وقد أشار إلى أن عددًا كبيرًا من مرضى الفشل الكلوي كان السبب الرئيسي في حالتهم هو سوء استخدام الأدوية.

علامات مبكرة لا يجب تجاهلها

رغم أن المرض صامت في بدايته، إلا أن هناك إشارات تحذيرية قد تظهر:

  • تورم في القدمين أو الوجه
  • تغير لون البول أو كميته
  • إرهاق مستمر بدون سبب
  • ارتفاع ضغط الدم

ظهور هذه الأعراض يستدعي التوجه فورًا للطبيب، لأن التدخل المبكر قد ينقذ الكلى.

كيف تحمي نفسك؟

لحماية كليتيك من هذا الخطر الصامت:

  • لا تتناول أي دواء بدون استشارة طبيب
  • التزم بالجرعات المحددة فقط
  • اشرب كميات كافية من الماء
  • تجنب تكرار المسكنات بشكل يومي
  • قم بعمل تحاليل دورية لوظائف الكلى.
ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد العمال 2026

موعد إجازة عيد العمال 2026.. هل يتم ترحيلها بدلًا من الجمعة؟

الأرصاد

فصل التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تبدأ الساعة 4 فجرًا

البانيه

سعر البانيه يفاجئ المستهلكين اليوم الإثنين 20 أبريل 2026

سعر الذهب

600 جنيه تراجعاً عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

التوقيت الصيفي 2026

قدم ساعتك 60 دقيقة إلى 1 صباحا.. موعد التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

وزير التربية والتعليم

10 قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس

إمام عاشور

بـ آية قرآنية.. إمام عاشور يثير الجدل عبر انستجرام

ما حكم ارتداء المرأة للنقاب

ما حكم ارتداء المرأة للنقاب؟.. الإفتاء توضح آراء العلماء فيه

كريستال بالاس

كريستال بالاس يتعادل سلبيا مع وست هام في الدوري الإنجليزي

الزمالك

سيف زاهر يكشف عن مفاجأة لجماهير الزمالك

كأس العالم للرماية

القاهرة تطلق كأس العالم للرماية للناشئين 2026 بحضور دولي رفيع ورسائل ثقة في القدرات المصرية

لكزس سوبر كار.. زلزال تويوتا الجديد في عالم السيارات الخارقة لعام 2026

أبرزهم ليلى علوي وحنان مطاوع .. نجوم الفن يتألقون على ريد كاربت الدورة العاشرة من مهرجان أسوان

ضياء العوضي وحقيقة نظام الطيبات .. هل يعالج أخطر الأمراض

مع غزو الذباب .. كيف تمنعه من دخول منزلك بدون وصفات ولا مبيدات

ابنة علي الحجار

بيطلب تبرعات على رقمي.. ابنة علي الحجار تحذر من انتحال شخصيتها

شبيه أفيخاي أدرعي

أمه طردته والناس بتخاف منه.. شبيه أفيخاي أدرعي يرعب المواطنين في لبنان

أغنية سطلانة Malcolm in the Middle

أغنية سطلانة تتصدر التريند بعد ظهورها في مسلسل أميركي

خطف رضيعة الحسين

5000 كاميرا و13 وسيلة هروب.. كشف لغز خــطـ.ـف رضيعة الحسين

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد