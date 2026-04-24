قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الإحتلال: تصفية 6 مسلحين بجنوب لبنان وحزب الله مسئول عن خرق وقف إطلاق النار
سياسية أمريكية لـصدى البلد: مواجهة شرسة بين طهران وواشنطن.. وكابوس انتخابي ينتظر ترامب
رئيس الأعلى للإعلام يكشف دور فيلم لن أبكي أبدًا في تأميم قناة السويس
ابن قبيلة القرارشة.. الفدائي سليم سالم حسين رادار وعين المخابرات في سيناء
قهوة البيض أغرب تريندات مواقع التواصل .. تقدر تجربها؟
ما هي كفارة العجز عن الوفاء بالنذر؟.. دار الإفتاء توضح
الرئيس السيسي ورئيس قبرص| توقيع إعلان ترفيع العلاقات بين مصر وقبرص إلى شراكة استراتيجية
حسام موافي: التعامل مع المرض يحتاج إلى التحرك الفعلي نحو العلاج
رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بعد الارتفاع الأخير
الهدنة مستمرة والإسرائيليون يتساقطون.. مقتل فتاة إثر إصابتها بقنبلة عنقودية إيرانية
روسيا الأقرب.. اتحاد الكرة يفاضل بين 3 وديات لمنتخب مصر في مايو
الأسطورة والساحر .. تراكم الإنذارات يهدد ثنائي الزمالك بالغياب عن قمة الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الرئيس السيسي: مصر حريصة على بذل مساع حثيثة لاحتواء الصراع بالمنطقة.. والقضية الفلسطينية جوهر الأزمات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أ ش أ

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن الأزمة الإيرانية ألقت بظلالها القاتمة، على الوضع الدولى برمته، بما ترتب عليها من انعكاسات خطيرة على استقرار المنطقة، وحركة الملاحة، والاقتصاد العالمى، لاسيما أمن وأسعار الطاقة والغذاء، واضطراب سلاسل الإمداد؛ فضلا عن التهديد المحتمل بالتلوث النووى، الذى يمثل كارثة فى حد ذاته.

وشدد السيد رئيس الجمهورية – خلال مشاركته في العاصمة القبرصية نيقوسيا، في اجتماع تشاوري عُقد بين قادة عدد من الدول العربية، وقادة دول الاتحاد الأوروبي، ورئيس المجلس الأوروبي، ورئيسة المفوضية الأوروبية – على أن مصر حرصت، ولا تزال، على بذل مساع حثيثة؛ لاحتواء الصراع ومنع اتساع نطاقه، خاصة في ظل الهجمات الإيرانية المستهجنة - وغير المقبولة تحت أى ظرف - التي طالت دول الخليج العربى والأردن والعراق الشقيق؛ والتى تؤكد مصر إدانتها التامة ورفضها الكامل لها؛ ولأي تهديدات تمس أمن الدول العربية.

كما أكد أن ثوابت الموقف المصري، واضحة لا لبس فيها؛ وفى مقدمتها التأكيد على أن المسار السياسى، يظل السبيل الوحيد المقبول، للخروج من الوضع الراهن، وتحقيق الاستقرار المستدام.. كما تشدد مصر، على ضرورة الالتزام التام بحرية الملاحة، وأهمية تأمين الممرات الملاحية الدولية، باعتبارها قاعدة راسخة ومستقرة فى القانون الدولى.

وقال السيد رئيس الجمهورية إن مصر تؤكد أن التطورات الأخيرة، أثبتت بما لا يدع مجالا للشك، أن تسوية النزاعات بالطرق السلمية، باتت ضرورة لا خيارا فضلا عن ضرورة إقامة منطقة خالية، من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط بأسره، والتنفيذ الشامل وغير الانتقائى، لمنظومة منع الانتشار النووى فى المنطقة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن القضية الفلسطينية تبقى جوهر الأزمات في المنطقة، وهي القضية المركزية للعالم العربي والشرق الأوسط.. مؤكدا أهمية عدم السماح لأى طرف، باستغلال الظرف الإقليمى، والإقدام على إجراءات تقوض أفق السلام، والتعايش بين الشعبين الفلسطينى والإسرائيلى.. على أساس حل الدولتين.

وطرح رئيس الجمهورية – – خلال مشاركته في العاصمة القبرصية نيقوسيا، في اجتماع تشاوري عُقد بين قادة عدد من الدول العربية، وقادة دول الاتحاد الأوروبي، ورئيس المجلس الأوروبي، ورئيسة المفوضية الأوروبية – جملة من الحقائق الجوهرية، مع استمرار الوضع شديد التأزم فى الأراضى الفلسطينية المحتلة؛ سواء الضفة الغربية؛ بما فيها القدس الشرقية أو قطاع غزة، مشددا على ضرورة بقاء الشعب الفلسطينى على أرضه وأهمية تضافر كافة الجهود، لوقف سياسة الاستيطان، ومنع أى محاولات لتهجيره أو تصفية القضية الفلسطينية.

كما أكد الرئيس أهمية تسلم اللجنة الوطنية الفلسطينية، مسئولياتها فى إدارة قطاع غزة مع الإسراع فى نشر قوة استقرار دولية، لضمان مراقبة وقف إطلاق النار، مشددا على ضرورة التزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها بموجب المرحلة الأولى والتزام جميع الأطراف بالمضى قدما، فى تنفيذ المرحلة الثانية، من اتفاق وقف إطلاق النار فى القطاع، مشيرا إلى البدء الفوري في مشروعات التعافى المبكر، وإعادة الإعمار فى مختلف أنحاء القطاع بما يضمن عودة الحياة الطبيعية للشعب الفلسطينى.

ومن هذا المنطلق؛ حث رئيس الجمهورية، الاتحاد الأوروبى ودوله، على مواصلة دعم القضية الفلسطينية، وعدم السماح بتراجعها على سلم الأولويات إذ لا بديل عن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها "القدس الشرقية"، وفق حل الدولتين، الذى توافق عليه المجتمع الدولى، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم فى المنطقة.

وقال  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن تحقيق الاستقرار في لبنان الشقيق، يأتي في صدارة أولويات مصر، ونؤكد أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار، الذى تم التوصل إليه مؤخرا، وتضافر جهود كافة الشركاء، لمنع عودة التصعيد مجددا.

كما أكد رئيس الجمهورية، دعم مصر الكامل، لجهود الدولة اللبنانية ومؤسساتها، مشيرا إلى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته، في دعم المؤسسات الوطنية اللبنانية، للقيام بدورها المحورى، والدفع لإنهاء الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية.

وشدد على موقف مصر الراسخ الداعم لسيادة السودان الشقيق ووحدته، وضرورة دعم مؤسسات الدولة الوطنية، ورفض المساواة بينها وبين أى كيانات موازية.. ومن هذا المنطلق، أكد السيد رئيس الجمهورية حرص مصر على الانخراط مع مختلف الجهود، الرامية لاستعادة الاستقرار فى السودان، وسرعة التوصل إلى الهدنة الإنسانية، معربا عن تطلع مصر إلى مواصلة قيام الاتحاد الأوروبى بدور داعم، يتماشى مع نهجنا إزاء الأزمة فى السودان الشقيق.

وقال الرئيس السيسي إن العلاقات المصرية الأوروبية تمتد بجذورها، إلى تاريخ طويل من التعاون المثمر وقد ارتقت هذه العلاقات، إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية والشاملة عام 2024 وتوجت بانعقاد القمة الأولى فى أكتوبر 2025، فى تجسيد لإدراك متبادل، لأهمية التعاون فى تحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز الاستقرار الإقليمى.

وأكد التزام مصر الثابت، بدفع هذه الشراكة؛ بما يحقق مصالح عملية مشتركة للطرفين، خاصة فى المجالات ذات الأولوية؛ وهو ما يتجلى في المحاور الثلاثة، التى يتضمنها الميثاق الجديد للمتوسط والذى تم اعتماد خطة العمل الأولى له مؤخرا، حول التنمية البشرية، والاقتصاد والاستدامة، والأمن والهجرة.

فعلى صعيد التنمية البشرية؛ لفت رئيس الجمهورية إلى إيمان مصر بأن رأس المال البشرى، هو أساس التنمية المستدامة ومن ثم يأتي الاستثمار المشترك، في مجال التعليم والبحث العلمى ونقل التكنولوجيا، ليسهم فى عملية التطوير التى تنفذها مصر وأن تصبح مصر عمقا صناعيا للاتحاد الأوروبى بالإضافة إلى تحسين قابلية توظيف الشباب، وهو ما يقلل من موجات الهجرة غير الشرعية، عبر خلق فرص عمل محلية.

وعلى الصعيد الاقتصادى؛ قال رئيس الجمهورية إن مصر تعمل نحو الاندماج فى سلاسل القيمة الأوروبية والعالمية، من خلال تطوير الصناعة، والبدء فى تصدير منتجات ذات قيمة مضافة عالية ولقد أثبتت تجربة السنوات الماضية، أن مصر كانت شريكا موثوقا للاتحاد الأوروبى بما يتسق مع سياسة الاتحاد بتنويع سلاسل الإمداد.

أما على صعيد الهجرة؛ قال الرئيس السيسي إن مصر اضطلعت بمسئوليتها فى مكافحة الهجرة غير الشرعية، مما كان محل تقدير من مختلف الشركاء، مشيرا إلى أن مصر تستضيف حوالي عشرة ملايين من الوافدين، الذين اضطروا لمغادرة أوطانهم نتيجة لظروف قاسية، دون أن تحصل مصر؛ إلا على دعم مادى خارجى محدود.

وتابع: مع إدراكنا الكامل؛ لما يمثله ملف الهجرة من أهمية للجانب الأوروبى، فإننا نتطلع نحو شراكة متكاملة فى هذا الملف بما يشمل دعما لفرص العمل، والتنمية وبناء القدرات، وتوفير مسارات للهجرة النظامية والتنقل للدراسة والعمل بحيث تتم معالجة الأسباب الجذرية للهجرة، عبر أجندة تنموية مشتركة.

وواصل الرئيس كلمته بالقول إن "ما يحدث فى أوروبا؛ يمتد صداه إلى منطقتنا.. والعكس صحيح ودعونا نتفق؛ على أن الأزمات التى شهدناها مؤخرا، تكشف بما لا يدع مجالا للشك، أن هناك حاجة ماسة؛ للحوار وتضافر الجهود، والتعاون والدعم بين الشركاء، لصياغة تفاهمات مشتركة، تساهم فى منع تجدد مثل تلك الصراعات.. ومن ثم بات واضحا؛ أن انكفاء أى طرف على شئونه، ليس السبيل للاستقرار وإنما يقوم السبيل الصحيح، على الحوار مع مختلف الشركاء، ومواجهة المشكلات بجسارة، وتقاسم الأعباء والمسئوليات، وصياغة أفكار ورؤى مشتركة، تهدف لتحقيق الأفضل لشعوبنا وللأجيال القادمة".

وكان رئيس الجمهورية قد استهل كلمته بتقديك الشكر والتقدير إلى الصديقين العزيزين: نيكوس كريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص؛ وأنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، على هذه الدعوة الكريمة، كما أعرب عن امتنانه، للقادة الأوروبيين الأصدقاء، على مشاركتهم فى هذا الاجتماع، الذى ينعقد في وقت بالغ الدقة؛ حيث تموج منطقة الشرق الأوسط بأزمات وصراعات، تهدد آمال شعوبها فى الاستقرار والتنمية منذ أعوام.

وقال الرئيس السيسي "إن اجتماعنا اليوم؛ يجسد إدراكا عميقا، لوحدة المصير بين ضفتى المتوسط.. فالأزمات التى تشهدها منطقتنا، لا تقف عند حدودها؛ بل تمتد تداعياتها لتطال الجميع، وفى مقدمتهم القارة الأوروبية، التى تعد من أكثر الأطراف تأثرا بهذه التطورات".

الرئيس عبد الفتاح السيسي الاقتصاد العالمى نيقوسيا دول الاتحاد الأوروبي دول الخليج العربى والأردن والعراق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار الفراخ البيضا

أسعار الفراخ البيضاء تفاجئ المستهلكين.. سعر الكيلو اليوم الجمعة

رئيس الوزراء

بعد موافقة الحكومة.. 3 حالات لإنهاء الزواج للمسيحيين فى مشروع قانون الأحوال الشخصية

المطرب التركي إبراهيم تاتليسس

ثروة بـ850 مليون دولار في مهب الريح| إبراهيم تاتليسس يحرم أسرته من الميراث ..القصة الكاملة

حمد فتحي مع شيكابالا

الرياضة ضارة بالصحة.. تحذير طبي خطير لعملاق السلة المصري حمد فتحي: اعتزل فورا

سعر الذهب

سعر الذهب يتراجع سريعًا.. وعيار 21 يخسر نحو 700 جنيه من أعلى قيمة

سعر الدولار اليوم

آخر تحديث.. سعر الدولار اليوم أمام الجنيه

صورة ارشيفية

عقب اصلاح العطل بشبكة مكاتب التأمينات.. طريقة الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي

شيكو بانزا

برسالة ساخرة.. شيكو بانزا نجم الزمالك يثير غضب مدافع بيراميدز

ترشيحاتنا

مدبولي

بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع

تنشيط السياحة

وزارة السياحة والآثار تستضيف 155 وكيلا سياحيا

القومي للمرأة يشارك في افتتاح المؤتمر السنوي للجمعية المصرية للغدة الدرقية “Thyro Egypt 2026”

قومي المرأة يشارك في افتتاح المؤتمر السنوي للجمعية المصرية للغدة الدرقية Thyro Egypt 2026

بالصور

قهوة البيض أغرب تريندات مواقع التواصل .. تقدر تجربها؟

ما هي قهوة البيض؟
طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة.. طعم مختلف وخطوات سريعة

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة
ليه نفس الأكلة بتطلع مختلفة كل مرة؟ السر في خطوة محدش بياخد باله منها

ليه نفس الأكلة بتطلع مختلفة كل مرة؟ السر في خطوة محدش بياخد باله منها
احترس من ارتفاع السكر في الدم.. أعراض صامتة قد تهدد صحتك

أعراض ارتفاع السكر في الدم
فيديو

أزمة مطرب مهرجانات مشهور

استغاثة مؤثرة.. أزمة جديدة تطارد مطرب مهرجانات بعد اتهامات طليقته

القرد لولو الهارب

قرد هارب يشعل السوشيال ميديا ويثير الذعر في المنوفية| فيديوجراف

علي غزلان

قدّر الله وما شاء فعل.. منشور غامض يفتح باب التكهنات حول حياة علي غزلان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

المزيد