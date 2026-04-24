محافظ بورسعيد: ذكرى تحرير سيناء ستبقى شاهدًا على عظمة الإرادة المصرية

بعث اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد تحرير سيناء، التي توافق الخامس والعشرين من أبريل من كل عام.

ذكرى تحرير سيناء ستبقى شاهدًا على عظمة الإرادة المصرية

وأعرب المحافظ، في برقيته، عن خالص التهاني القلبية وأصدق التمنيات للرئيس السيسي بدوام الصحة والتوفيق، ولمصرنا الغالية بمزيد من التقدم والازدهار، مؤكدًا أن هذه المناسبة الوطنية الخالدة ستظل رمزًا للفخر والاعتزاز بتضحيات رجال القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، حتى استردت مصر كامل ترابها

كما هنأ محافظ بورسعيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وكل قادة وضباط وأفراد وجنود القوات المسلحة.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن ذكرى تحرير سيناء ستبقى شاهدًا على عظمة الإرادة المصرية وقوة عزيمة شعبها، داعيًا المولى- عز وجل- أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.