فرص عمل.. محافظ بورسعيد يلبي مطالب أسر الشهداء والمحاربين القدماء

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، استقبال عدد من أسر الشهداء والمحاربين القدماء بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهذه الفئات تقديرًا لدورهم الوطني.

جاء ذلك بحضور العميد معتز أبو سمرة المستشار العسكري للمحافظة،اللواء مصطفى عبد الفتاح رئيس الجهاز التنفيذي، والاستاذة رشا الحمامي مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، إلى جانب القيادات التنفيذية بالمحافظة.

صرف مساعدات مالية وتوفير أجهزة تعويضية.. وتوجيهات بدراسة الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة

وفي بداية اللقاء استمع المحافظ إلى عدد من المطالب المقدمة مع صرف مساعدات مالية لعدد من الحالات الإنسانية،إلى جانب دعم بعض الحالات بتوفير أجهزة تعويضية، من بينها كرسي متحرك وذلك في إطار تخفيف الأعباء المعيشية والصحية.

وخلال اللقاء استعرض عدد من الطلبات لدعم أسر الشهداء وتلبية احتياجاتهم ، موجها بالاهتمام بعدد من الطلبات المقدمة من أسر الشهداء، مؤكدا تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم تقديرا لتضحيات أبنائهم، مع سرعة بحث مطالبهم وتلبيتها في ضوء القوانين المنظمة.

وفيما يتعلق بملف التوظيف، وتيسير بعض الاجراءات وجه المحافظ بتوفير فرص عمل مناسبة وتيسير كافة الإجراءات مع مراعاة الحالات الإنسانية إلى جانب دراسة بعض الحالات لتوفير مصدر دخل ثابت يحقق لهم الاستقرار المعيشي.

كما وجه محافظ بورسعيد بدراسة طلب أحد السيدات بالحصول علي عمرة، وذلك في إطار البعد الاجتماعي والإنساني الذي توليه المحافظة اهتماما كبير.

وبشأن شكوى تتعلق بوجود إشغالات وعشوائيات وباعة جائلين بمحيط مسكن أحد المحاربين ، وجه المحافظ بسرعة رفع الإشغالات وإزالة كافة التعديات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الانضباط إلى المنطقة.

وأكد محافظ بورسعيد على ضرورة سرعة الاستجابة لكافة الشكاوى والطلبات والمتابعة المستمرة من الأجهزة التنفيذية، مؤكدا على دعم أسر الشهداء والمحاربين القدماء يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي.

كما أشار سيادته إلى استمرار عقد هذه اللقاءات بشكل دوري مع إتاحة التقدم بالطلبات من خلال القنوات الرسمية، لضمان وصول صوت المواطنين بشكل مباشر.

وفي ختام اللقاء، أعرب الحضور عن تقديرهم لحرص المحافظ على التواصل المباشر والاستجابة الفورية لمطالبهم مؤكدين أن هذه اللقاءات تعكس اهتمامًا حقيقيا بهذه الفئات وتقديرًا لدورهم الوطني.