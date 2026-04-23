محافظ بورسعيد يتفقد بدء أعمال إنشاء "مجمع تسوق حضاري "بمنطقة العبور.. شاهد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بدء أعمال إنشاء مجمع تسوق حضاري بمنطقة العبور بمدينة بورفؤاد، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير المناطق الخدمية وتوفير بيئة حضارية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد، والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات.

أبو ليمون يوجه بمراعاة الهوية البصرية والطابع الحضاري للمدينة

واطلع محافظ بورسعيد، خلال جولته، على بدء تنفيذ الأعمال الجارية بالموقع، مستمعا لشرح تفصيلي للمشروع ، والذي يأتي ضمن جهود المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق مناطق تجارية منظمة تساهم في القضاء على العشوائيات وتحسين المظهر العام.

ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع مع مراعاة تطبيق الهوية البصرية لمدينة بورفؤاد بما يتماشى مع الطابع الجمالي والحضاري للمدينة مؤكدًا على أهمية تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.