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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استمرار حملات رش البعوض والحشرات الطائرة في قرى ومراكز الغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

 واصَل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية متابعة أعمال حملات رش البعوض والحشرات الطائرة، والتي تتواصل بشكل يومي ومكثف بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، ضمن خطة مستمرة تستهدف الحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار الحشرات، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

توجيهات محافظ الغربية 

وجاء ذلك في إطار حرص محافظة الغربية على الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد محافظ الغربية استمرار تنفيذ هذه الحملات بشكل يومي وموسع، مشيرًا إلى أنه يتم تعزيز جهود فرق المكافحة ورفع كفاءتها، إلى جانب زيادة أعداد سيارات الرش، بما يضمن الوصول إلى جميع المناطق المستهدفة وتغطيتها بشكل كامل.

تحسين خدمات المواطنين  

وشدد على أن المحافظة تتابع بشكل لحظي شكاوى المواطنين المتعلقة بانتشار الحشرات، ويتم التعامل معها فورًا من خلال الدفع بفرق المكافحة إلى المواقع محل الشكاوى، مع التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والإدارات المختصة لضمان سرعة الاستجابة.

وأضاف أن الحملات مستمرة بشكل يومي ومنتظم لتشمل جميع القرى والمراكز دون استثناء، مؤكدًا أن صحة المواطنين تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي داخل المحافظة، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان تحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي حملات رش الناموس البعوض

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