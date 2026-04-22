محافظ بورسعيد: جارٍ الانتهاء من أعمال حديقة شارع العبور لتكون متنفسًا حضاريًا لأهالي المنطقة

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أنه جارٍ الانتهاء من أعمال حديقة شارع العبور بحي الضواحي، تمهيدًا لافتتاحها أمام المواطنين خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك في إطار خطة محافظة بورسعيد للتوسع في إنشاء المساحات الخضراء وتحسين جودة الحياة

وأشار المحافظ إلى أن الحديقة تمثل إضافة جديدة للمناطق السكنية، حيث تُعد متنفسًا حضاريًا لأهالي المنطقة، وتوفر بيئة آمنة ومناسبة لقضاء أوقات ترفيهية، في إطار الاهتمام بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

توفير متنفس آمن ومتكامل للمواطنين

وتشمل الأعمال تنفيذ اللاندسكيب وزراعة الأشجار والنباتات المتنوعة، إلى جانب إنشاء ممرات للمشاة من الإنترلوك، وتركيب أعمدة إنارة حديثة، بما يحقق مظهرًا جماليًا متكاملًا ويعزز من الطابع الحضاري للمنطقة.

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، مع المتابعة المستمرة لكافة الأعمال، لضمان خروج الحديقة بالشكل الذي يليق بأهالي بورسعيد.

وأضاف أن إنشاء وتطوير الحدائق يأتي ضمن خطة متكاملة لزيادة المسطحات الخضراء بمختلف الأحياء، بما يسهم في تحسين البيئة وتوفير متنفس طبيعي للمواطنين، إلى جانب الارتقاء بالمظهر الحضاري العام للمحافظة.