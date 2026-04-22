محافظ بورسعيد يتفقد وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة سلام مصر | شاهد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد خلال جولته الموسعة بمدينة سلام مصر شرق المحافظة، إحدى وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة والبالغ عددها 217 عمارة، جاء ذلك بحضور اللواء أشرف السمليجي رئيس جهاز مدينة سلام مصر، إلى جانب القيادات التنفيذية المعنية.

وخلال الجولة، اطمأن محافظ بورسعيد على جاهزية الوحدات السكنية، وتوافر المرافق الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحي

وشدّد المحافظ على ضرورة الحفاظ على المستوى الحضاري للمشروع، مع الالتزام بأعمال الصيانة الدورية، لضمان استدامة كفاءة الوحدات والخدمات المقدمة بها.

محافظ بورسعيد يوجّه بتكثيف جهود أعمال النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري

كما وجّه اللواء إبراهيم أبو ليمون بتكثيف جهود أعمال النظافة داخل مناطق الإسكان الاجتماعي، ورفع المخلفات أولًا بأول، مع المتابعة المستمرة لمستوى النظافة العامة، بما يحقق بيئة صحية وآمنة للسكان.