بورسعيد تقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بنطاق حي المناخ والعرب | صور

قاد عبد العال البدري السكرتير العام المساعد للمحافظة، حملة موسعة استهدفت إزالة كافة أشكال الإشغالات والتعديات بشارع أسوان وشارع كسر بنطاق حي المناخ، إلى جانب شارع النصر بنطاق حي العرب تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون،محافظ بورسعيد، بشأن تكثيف الحملات الميدانية لرفع الإشغالات وتحقيق الانضباط بالشوارع.

وجاءت الحملة بمشاركة الأجهزة التنفيذية وفرق الإشغالات بالأحياء، حيث تم رفع التعديات على حرم الطريق وإزالة الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

سكرتير عام مساعد بورسعيد يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بنطاق حي المناخ والعرب

وخلال الحملة، اكد السكرتير العام المساعد على الاستمرار في شن الحملات اليومية وعدم التهاون مع أي مخالفات ومنع عودتها مره اخري وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق السيولة المرورية.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة محافظة بورسعيد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإعادة الانضباط إلى الشارع بما يحقق بيئة حضارية وآمنة لأبناء المحافظة