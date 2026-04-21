بعد رفع تراكمات الردش.. محافظ بورسعيد يشدد على عدم السماح بعودة المخلفات| شاهد

تفقد اللواءإبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أعمال رفع تجمعات الرتش والرمال والمخلفات المتراكمة بشارعي أسوان والصباح بنطاق حي المناخ، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة لتحسين مستوى النظافة العامة والمظهر الحضاري.

وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد سير الأعمال على أرض الواقع، مؤكد على قرب الانتهاء من رفع كافة التراكمات بالمنطقة حيث وجه بتكثيف الجهود والدفع بكافة المعدات اللازمة لسرعة إنجاز العمل مشيدا بمعدلات التنفيذ الحالية التي تستهدف استعادة المظهر الجمالي للشوارع الحيوية بالحي.

قرب الانتهاء من أعمال رفع المخلفات المتراكمة بشارعي أسوان والصباح

كما شدد المحافظ على عدم السماح نهائيا بعودة تجمعات المخلفات والرتش لهذه المناطق مرة أخرى.

ووجه محافظ بورسعيد الأجهزة التنفيذية بالمتابعة الدورية والمستمرة واتخاذ إجراءات رادعة لمنع الإلقاء العشوائي للمخلفات وذلك لضمان الحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمنطقة وتوفير بيئة نظيفة وآمنة تليق بأبناء محافظة بورسعيد.