حملات تفتيشية على 21 منشأة غذائية بأحياء بورسعيد وإعدام 8 كيلو مواد غذائية غير صالحة

كثفت الأجهزة الرقابية بفرع هيئة سلامة الغذاء فى بورسعيد جهودها الميدانية لضمان جودة المنتجات الغذائية المعروضة بالأسواق والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبالتنسيق المشترك لتفعيل أحكام القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٧ بشأن سلامة الغذاء.

وقد قام مفتشو الأغذية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء اليوم بفحص عدد من الأحراز بمدينة بورفؤاد تنفيذاً لقرار النيابة العامة، حيث تم سحب عينات من بعض الأصناف للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأسفرت النتائج عن إعدام الأصناف التي تبين عدم صلاحيتها فوراً طبقاً للإجراءات القانونية المتبعة.

حملات رقابية مكثفة لضمان جودة الأغذية وإعدام سلع غير صالحة بجميع الأحياء

في سياق متصل، قاد فرع الهيئة ببورسعيد بقيادة الدكتورة نشوى الريس، مدير الفرع، وأحمد زهران، مدير الرقابة، حملات تفتيشية موسعة استهدفت المنشآت الغذائية ومحال تداول الأغذية بنطاق أحياء العرب والشرق والضواحي والمناخ للتأكد من الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية والقياسية.

وأسفرت الحملات عن المرور على ٢١ منشأة غذائية وإعدام نحو ٨ كيلوجرامات من الأغذية المتنوعة التي تبين حفظها وتداولها في ظروف غير مطابقة للاشتراطات الصحية، ما يشكل خطراً على صحة المواطنين، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المرصودة مع التنبيه المشدد على أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بالمعايير الصحية المعتمدة.

وأكدت محافظة بورسعيد استمرار هذه الحملات الرقابية بشكل دوري ومكثف بجميع القطاعات لضبط الأسواق والتصدي لأي ممارسات تضر بالصحة العامة لضمان تقديم غذاء آمن وسليم لجميع مواطني المحافظة.