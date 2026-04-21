محافظ بورسعيد يشدد على أهمية تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية الفريدة | شاهد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، الممشى السياحي لمتابعة مستجدات أعمال تطوير ورفع كفاءة شارعي فلسطين وأوجينا، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة مستوى الخدمات والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.

رافقه خلالها العميد إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق، والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات.

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات أعمال تطوير ورفع كفاءة "شارعي فلسطين وأوجينا"

وخلال الجولة، وجه محافظ بورسعيد بتكثيف معدلات العمل وسرعة الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة شارعي فلسطين وأوجينا، مؤكدا على أهمية تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة بالتوازي مع الحفاظ على الهوية البصرية والطابع التراثي المميز للمنطقة يليق بتاريخ بورسعيد.

كما أكد المحافظ على ضرورة الاهتمام بأعمال الزراعة والتجميل والحفاظ على المسطحات الخضراء مع تكثيف أعمال الصيانة الدورية لضمان استمرار ظهور الممشى السياحي والشوارع المحيطة بالشكل اللائق باعتباره أحد أبرز المزارات المطلة على قناة السويس ويعكس الوجه الحضاري لمدينة بورسعيد أمام زائريها.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أهمية تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها المحافظة بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وجذب المزيد من السائحين والزائرين للمدينة الباسلة.