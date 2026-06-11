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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائبة: وصول مديونية الشركاء الأجانب إلى “صفر” بقطاع البترول إنجاز يعكس قوة الاقتصاد

الدكتورة جيلان أحمد، عضو مجلس النواب
الدكتورة جيلان أحمد، عضو مجلس النواب
معتز الخصوصي

أشادت الدكتورة جيلان أحمد، عضو مجلس النواب، بالنجاح الذي حققته الدولة المصرية في ملف سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول، مؤكدة أن إعلان وزير البترول والثروة المعدنية وصول مديونية الشركاء الأجانب إلى “صفر” يمثل إنجازًا مهمًا يعكس قوة الاقتصاد المصري وحرص الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية.

وأكدت - في تصريح اليوم - أن هذه الخطوة تعزز ثقة المستثمرين الأجانب في مناخ الاستثمار المصري، خاصة في قطاع الطاقة الذي يعد أحد القطاعات الاستراتيجية الجاذبة للاستثمارات، مشيرة إلى أن انتظام سداد المستحقات يبعث برسائل إيجابية للأسواق العالمية ويشجع الشركات الكبرى على ضخ استثمارات جديدة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج.

وأضافت أن تصفير المديونية يسهم في زيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعي، ويدعم خطط الدولة لتحقيق الأمن الطاقي وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، فضلًا عن تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

وأوضحت أن ما تحقق يأتي نتيجة رؤية الدولة وجهودها المستمرة في تحسين بيئة الأعمال، وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي متوازن، مؤكدة أن هذا الإنجاز سينعكس إيجابًا على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

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