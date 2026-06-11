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وزير الري يؤكد ضرورة الانتهاء من تنفيذ خطط تطهيرات الترع والمصارف
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري يؤكد ضرورة الانتهاء من تنفيذ خطط تطهيرات الترع والمصارف

وزير الري يؤكد ضرورة الانتهاء من تنفيذ خطط تطهيرات الترع والمصارف
وزير الري يؤكد ضرورة الانتهاء من تنفيذ خطط تطهيرات الترع والمصارف
أ ش أ

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم ضرورة الانتهاء من تنفيذ خطط تطهيرات الترع والمصارف بمختلف الإدارات العامة للري قبل 15 يونيو الجاري ، مع السماح بمد فترة التنفيذ حتى نهاية يونيو للإدارات التي تتأخر بها بدايات الزراعات الصيفية، وفقًا لطبيعة الزمام ومعدلات الطلب على المياه.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة موقف استعدادات أجهزة الوزارة لفترة أقصى الاحتياجات المائية المقبلة خلال الموسم الصيفي، ومتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطهيرات الترع والمصارف والإجراءات المتخذة لضمان جاهزية المنظومة المائية لتلبية الاحتياجات المائية خلال فترة الذروة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض نتائج المرور الميداني الذي نفذه مهندسو قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري على أعمال التطهيرات المنفذة والجارية بعدد من الإدارات العامة للموارد المائية والري بالمحافظات، إلى جانب متابعة البرنامج الزمني الذي تنفذه الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية، ومعدلات تنفيذ الأعمال بالمواقع المختلفة.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي لخطة تطهيرات المجاري المائية، والتي تشمل تطهير نحو 33 ألف كيلومتر من الترع و22 ألف كيلومتر من المصارف على مستوى الجمهورية، حيث رصدت أجهزة مصلحة الري قيمة إجمالية لتطهير الترع تقدر بنحو 1.4 مليار جنيه، بما يسهم في الحفاظ على كفاءة شبكة المجاري المائية وقدرتها على إمرار التصرفات المطلوبة ووصول المياه إلى مختلف المنتفعين.

وشدد سويلم على أهمية استمرار المرور الدوري من مهندسي الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية لمتابعة معدلات التنفيذ وجودة الأعمال والتأكد من جاهزية شبكة الترع لاستقبال موسم أقصى الاحتياجات المائية، مع التركيز على النقاط الساخنة التي تم رصدها من خلال تقارير التفتيش الفني وسرعة التعامل معها لضمان استقرار المناسيب والتصرفات المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات.

كما وجه الوزير بدعم الإدارات التي تواجه عجزًا في عقود التطهيرات أو انخفاضًا في معدلات أداء بعض المقاولين وذلك بالمعدات التابعة للإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية، خاصة بالمناطق الحرجة ذات الأولوية، بما يضمن سرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة وتحقيق المستهدفات الزمنية.

وأوضح الدكتور سويلم أن جاهزية بوابات التحكم والمنشآت المائية تمثل أحد المحاور الرئيسية لإدارة وتوزيع المياه خلال الموسم الصيفي.. مشددًا على أهمية تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للبوابات بما يضمن إحكام تشغيل نظام المناوبات الثنائية والثلاثية على الترع التي لا تعمل بنظام التيار المستمر، وتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية.

ووجه الوزير، أجهزة الري بالمحافظات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة لمتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقي الخصوصية، بما يضمن وصول المياه بالكميات المطلوبة إلى الأراضي الزراعية وتحقيق الاستفادة المثلى من المياه المتاحة.

وفي ختام الاجتماع، شدد وزير الري على أهمية الاستمرار في تسجيل ومتابعة عقود وأوامر أعمال التطهيرات من خلال المنظومة الرقمية المخصصة لهذا الشأن، مع قيام أجهزة التفتيش الفني بالمتابعة المستمرة للأعمال المنفذة وإعداد تقارير دورية عنها، بما يمكن من تقييم الأداء وقياس معدلات الإنجاز وفق المؤشرات الأداء.

وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم تطهيرات الترع والمصارف الإدارات العامة للري بدايات الزراعات الصيفية

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