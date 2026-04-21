نقلة حضارية جديدة بحي الزهور.. محافظ بورسعيد يتفقد منطقة الصفوة |شاهد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون ،محافظ بورسعيد منطقة الصفوة بحي الزهور، وذلك بعد الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة والتطوير الشامل بالمنطقة للوقوف على ما تم إنجازه على أرض الواقع والتأكد من جودة التنفيذ.

رافق المحافظ خلال الجولة الأستاذ أحمد زغلف رئيس حي الزهور، والمهندس حسن البسيوني مدير منطقة تعمير سيناء ببورسعيد.

أبو ليمون:يناشد المواطنين بالحفاظ على اعمال التطوير والمظهر الحضاري للمنطقة

وخلال الجولة، أشاد محافظ بورسعيد بمستوى الأعمال المنفذة، والتي شملت أعمال التطوير الانتهاء من رصف الشوارع الداخلية والفاصلة بين العمارات السكنية بما ساهم في تحقيق سيولة مرورية وتيسير حركة المواطنين، إلى جانب تركيب أعمدة إنارة ديكورية لرفع كفاءة الإضاءة وتعزيز مستوى الأمان، فضلا عن تنفيذ أعمال التجميل والتنسيق الحضاري للمحيط العام.

كما تضمنت الأعمال إزالة كافة الإشغالات والتعديات، بما ساهم في تحسين الشكل الجمالي وإعادة تنظيم المنطقة بصورة حضارية متكاملة.

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة الحفاظ على ما تم من تطوير بالمنطقة .والتي تاتي في إطار خطة متكاملة تنفذها المحافظة لرفع كفاءة المناطق السكنية وتحسين البيئة العمرانية والخدمية بما يسهم في توفير بيئة معيشية متكاملة وآمنة للمواطنين.

ووجه محافظ بورسعيد الأجهزة التنفيذية بحي الزهور بضرورة المتابعة الدورية للحفاظ على كفاءة الأعمال المنفذة، والتصدي لأي مخالفات أو إشغالات قد تؤثر على المظهر الحضاري للمنطقة.