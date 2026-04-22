محافظ بورسعيد يوجّه بسرعة البدء في إقامة بيت للطالبات داخل حضانة سلام مصر | شاهد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد حضانة " ذوات" بمدينة سلام مصر ضمن جولته الموسعة بالمدينة للوقوف على مستوى الخدمات والرعاية المقدمة للأطفال داخل الحضانة.

جاء ذلك بحضور اللواء أشرف السمليجي رئيس جهاز مدينة سلام مصر، والأستاذ السيد مسلم مدير مديرية التضامن الاجتماعي إلى جانب الجهات المختصة

وخلال الزيارة، تابع محافظ بورسعيد التجهيزات الجارية داخل الحضانة، ومدى توافر عوامل الأمان والسلامة، فضلًا عن خطط و جهود تقديم الرعاية التربوية والصحية للأطفال، مؤكدًا أهمية توفير بيئة مناسبة تسهم في تنمية قدرات الأطفال في مراحلهم العمرية المبكرة

محافظ بورسعيد يتفقد حضانة " ذوات" بمدينة سلام مصر

كما شدد المحافظ على الالتزام بكافة المعايير التربوية والصحية، مع الاهتمام بالنظافة العامة والصيانة الدورية، لضمان سلامة الأطفال وتقديم خدمة متميزة لأولياء الأمور.

وفي السياق ذاته، وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بسرعة البدء في إقامة بيت للطالبات داخل جزء من الحضانة، وذلك في إطار إحداث رواج خدمي داخل المدينة، والتيسير على طالبات الجامعة المقيمات بمدينة سلام مصر، بما يسهم في دعم الاستقرار وتوفير سبل إقامة مناسبة لهن.

كما أكد المحافظ على أهمية التنسيق المستمر بين إدارة الحضانة والجهات المختصة، لضمان تطوير مستوى الخدمة المقدمة، وتذليل أي معوقات قد تواجه العمل.

وأكد محافظ بورسعيد على استمرار المتابعة الميدانية لكافة المنشآت الخدمية بمدينة سلام مصر، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين.