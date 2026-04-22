حملة لإعادة الانضباط.. نائب محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة عمر بن الخطاب|شاهد

تابع الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، استمرار أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمنطقة عمر بن الخطاب السكنية بنطاق الزهور ، رافقه خلالها أحمد زغلف رئيس حي الزهور،.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة المناطق السكنية والوقوف على اخر مستجدات سير وانتظام العمل بها، وذلك بما يتماشى مع خطة المحافظة.

حيث شهدت الأعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق الداخلية بالمنطقة، وتطوير الأرصفة، ورفع كفاءة غرف تفتيش صرف العمارات إلى جانب تطوير واجهات العمارات وتحسين منظومة الإضاءة العامة. كما تتضمن الأعمال إنشاء شبكة متكاملة لصرف مياه الأمطار، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.مع بدء زراعة أعمدة الإنارة العامة الجديدة بالمنطقة لتعزيز منظومة الإضاءة وتوفير الأمان للمواطنين.

ويأتي ذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على الشكل الجمالي والمظهر الحضاري للشوارع والمناطق السكنية.

الأجهزة التنفيذية تكثف تواجدها بشارع "كسرى" لإزالة التعديات وتحقيق السيولة المرورية ورفع كفاءة البيئة الحضرية





وفى سياق آخر بناءً على توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد بضرورة تكثيف التواجد الميداني وفرض سيادة القانون بكافة شوارع وميادين المحافظة فقد قاد الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد ترافقه الأستاذة شيماء العزبي رئيسة حي المناخ والعميد شادي محروس قائد شرطة المرافق حملة ميدانية مكبرة استهدفت شارع محمد فريد بك (كسرى سابقاً) وذلك لمتابعة وإزالة كافة أشكال الإشغالات والتعديات والمخالفات التي تعيق حركة السير بنهر الطريق في إطار خطة المحافظة الشاملة لاستعادة الانضباط والالتزام بخطوط التنظيم المقررة للمنشآت التجارية.

وشملت أعمال الحملة التي شارك بها سكرتيرة الحي ونائبات رئيسة الحي إزالة كافة التعديات الثابتة والمتحركة وفروشات الباعة الجائلين التي تتسبب في اختناقات مرورية مع العمل على توسعة الشارع وتأمين حركة المشاة كما تم التنبيه المشدد على أصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام الكامل بالمساحات القانونية المخصصة لهم والالتزام بقواعد النظافة العامة مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين لضمان عدم عودة المظاهر العشوائية للمنطقة مرة أخرى والحفاظ على المظهر الحضاري للحي.

وأكدت محافظة بورسعيد أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية متكاملة لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير بيئة حضارية آمنة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 حيث شدد محافظ بورسعيد على استمرار الحملات اليومية والمتابعة اللحظية لكافة القطاعات بجميع الأحياء للقضاء على أي تجاوزات تمس حق المواطن في رصيف آمن وطريق ميسر بما يعكس الوجه الجمالي لمدينة بورسعيد الباسلة أمام مواطنيها وزائريها.