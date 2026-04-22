محافظ بورسعيد يُشدّد على الانتهاء من تجهيز الوحدة الصحية بـ«سلام مصر» والتشغيل خلال أسبوع | شاهد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، الوحدة الصحية خلال جولته الميدانية بمدينة سلام مصر شرق المحافظة، للوقوف على احتياجات المواطنين على أرض الواقع

وذلك بحضور اللواء أشرف السمليجي رئيس جهاز مدينة سلام مصر شرق المحافظة، والدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة ببورسعيد و دكتور اسماعيل الحفناوي رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد و دكتورة

نهي الدغيدي نائب رئيس فرع الهيئة ببورسعيد ودكتورة سارة كراوية مدير المكتب الفني بفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد

وخلال الجولة، أصدر محافظ بورسعيد توجيهات مشددة بسرعة تجهيز الوحدة الصحية و التنسيق مع وزارة الصحة في هذا الشأن لضمان سرعة تشغيل الوحدة الصحية بمدينة سلام مصر مؤكدًا ضرورة الانتهاء من جميع أعمال التجهيزات وبدء التشغيل الفعلي خلال مدة أقصاها أسبوع واحد فقط، مع اتخاذ الإجراءات العاجلة لتوفير الأطقم الطبية والتجهيزات اللازمة لضمان جاهزية الوحدة لاستقبال المواطنين

المحافظ يشدد على توفير كامل الرعاية الطبية والصحية لسكان المدينة

كما شدد المحافظ على أهمية المتابعة المستمرة والدورية لحين انتظام العمل بشكل كامل داخل الوحدة، بما يضمن تقديم رعاية صحية متكاملة تليق بأهالي المدينة، مؤكدًا أن القطاع الصحي يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي لما له من تأثير مباشر على حياة المواطنين

وأكد محافظ بورسعيد أن مدينة سلام مصر تحظى باهتمام كبير من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مشيرًا إلى استمرار الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحقيقًا لتطلعات المواطنين، مع التأكيد على المتابعة المستمرة لكافة التوجيهات الصادرة لضمان سرعة تنفيذها على أرض الواقع