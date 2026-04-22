محافظ بورسعيد يُوجّه بسرعة إعادة طرح مخبز مدينة سلام مصر وبدء تشغيله | شاهد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، مخبز مدينة سلام ومنفذ السلع التموينية، في إطار جولته الميدانية الموسعة بمدينة سلام مصر شرق محافظة بورسعيد وذلك للوقوف على مدى توافر الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء أشرف السمليجي رئيس جهاز مدينة سلام مصر شرق المحافظة والأستاذ محمد حلمي مدير عام مديرية التموين ببورسعيد، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة

وخلال الجولة، وجه محافظ بورسعيد بسرعة إعادة طرح المخبز داخل المدينة بقيمة مخفضة عن السابق والانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة تمهيدًا لبدء تشغيله في أقرب وقت، مع التأكيد على توفير حصة تموينية كاملة ومنتظمة تلبي احتياجات أهالي مدينة سلام مصر

كما تفقد محافظ بورسعيد منفذ بيع السلع الأساسية و التموينية مؤكدا على استمرار ضخ السلع بكميات تلبي احتياجات المواطنين سكان المدينة

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون على أهمية التأكد المستمر من توافر السلع الغذائية الأساسية داخل المدينة واستقرار ضخها بشكل منتظم، مع المتابعة الدورية لضمان عدم حدوث أي نقص في السلع

وخلال جولته، التقى محافظ بورسعيد بعدد من سكان مدينة سلام مصر، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم على أرض الواقع، مؤكدًا حرص المحافظة على الاستجابة الفورية قدر الإمكان، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا لمطالب المواطنين

كما شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الجهود بين كافة الأجهزة التنفيذية لضمان سرعة الانتهاء من الخدمات الأساسية داخل المدينة، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى المعيشة والخدمات المقدمة للأهالي