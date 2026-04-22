بورسعيد.. استمرار الحملات المكثفة للتعامل مع الكلاب الضالة ونقلها إلى الشيلتر

نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد حملة مكثفة للتعامل مع الكلاب الحره بعدد من المناطق المختلفة بالمحافظة، وذلك في إطار خطة شاملة تستهدف الحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق بيئة آمنة داخل الأحياء.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد

وأسفرت الحملة عن ضبط ونقل عدد من الكلاب الضالة إلى الشيلتر المخصص، وذلك من عدة مناطق بنطاق المحافظة، في إطار جهود منظمة للحد من انتشارها داخل المناطق السكنية.

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية تكثيف الحملات بشكل مستمر بمختلف الأحياء، مع نقل الكلاب إلى أماكن الإيواء المجهزة، والتي توفر الرعاية الصحية والغذائية اللازمة، بما يضمن التعامل معها وفق أسس إنسانية ومعايير بيطرية مناسبة.

وأشار إلى أن الشيلتر يضم تجهيزات متكاملة تحت إشراف بيطري متخصص، مع تطبيق الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الحيوانات، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على أمن المواطنين ورعاية الكلاب.

وشدد المحافظ على أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة متكاملة للتعامل مع هذه الظاهرة، بما يسهم في الحد من المخاطر والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.