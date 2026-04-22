محافظ بورسعيد يتابع ميدانيا أعمال رفع كفاءة وتطوير مساكن المنطقة الثالثة بحي المناخ |شاهد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال رفع كفاءة وتطوير مساكن “المنطقة الثالثة” بنطاق حي المناخ ، وذلك للوقوف على مستجدات الأعمال الجارية ومتابعة معدلات التنفيذ على أرض الواقع.

ورافق المحافظ خلال الجولة، الأستاذة شيماء العزبي رئيس حي المناخ، والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات بالمحافظة.

أبو ليمون يوجه بتكثيف الأعمال للانتهاء وفقا للمخطط الزمني المحدد

وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد أعمال تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير مساكن المنطقة الثالثة، والتي تشمل رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي، وصيانة نوازل العمارات وترميم ودهانات الواجهات، إلى جانب تحسين مستوى النظافة العامة وأعمال التجميل بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين جودة الحياة للمواطنين بالمنطقة.

ووجه المحافظ بتكثيف الأعمال وتسريع وتيرة التنفيذ مع الالتزام الكامل بالمخطط الزمني المحدد، مؤكدا على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتنسيق بين الجهات التنفيذية المختصة لضمان تحقيق أفضل معدلات الإنجاز والجودة في التنفيذ.

وأكد محافظة بورسعيد علي تكثيف الجهود لتطوير المناطق السكنية القائمة ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات بها، وذلك في إطار خطة متكاملة تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق المظهر الحضاري اللائق بكافة أحياء المحافظة.