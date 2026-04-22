قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيت الأبيض: استيلاء إيران على سفينتين لا يُعد خرقًا للهدنة مع واشنطن
موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر.. تقديم الساعة رسميًا في هذا التوقيت
نواب لـ”صدى البلد”: تشريعات ضد التزييف وزواج الأطفال.. والإنترنت تحت رقابة الدولة
جهود إنقاذ الملاحة في مضيق هرمز والوساطة بين واشنطن وطهران | تفاصيل
الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي
الاتحاد الأوروبي يقر قرضًا بـ90 مليار يورو لأوكرانيا وعقوبات جديدة على روسيا
ليس بيراميدز.. إبراهيم عادل يتوقع بطل الدورى لهذا الموسم
تم تحريفها.. ثروت سويلم يوضح حقيقة تصريحاته بشأن عدم تأجيل مباريات الزمالك
واشنطن تعترض ناقلات نفط إيرانية وتوسع نطاق الضغوط البحرية على طهران
سقوط متسارع لإدارة ترامب.. 4 وزراء يغادرون مناصبهم في أقل من شهر
قبل تطبيق التوقيت الصيفي.. تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 أبريل
ترامب: لا يوجد إطار زمني للحرب في إيران ولا داعي للعجلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

بورسعيد تواصل حملاتها المكبرة لفرض الانضباط الميداني واستكمال خطط التطوير الشامل

أبو ليمون يوجه بغلق وتشميع المنشآت المخالفة وتطهير المحاور المرورية من الإشغالات
أبو ليمون يوجه بغلق وتشميع المنشآت المخالفة وتطهير المحاور المرورية من الإشغالات
محمد الغزاوى

شهدت أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد اليوم حراكاً ميدانياً واسع النطاق لإزالة الإشغالات ومتابعة المشروعات التنموية لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد بفرض الانضباط الكامل وتطبيق القانون بحسم

 

 

 مدينة بورفؤاد غلق وتشميع 6 منشآت بدون ترخيص خلال حملة تفتيشية مكبرة

شددت  سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد على ضرورة فرض الانضباط داخل الأسواق، حيث أسفرت حملة مكبرة عن غلق وتشميع 6 محال تجارية ثبتت مزاولتها النشاط دون الحصول على التراخيص المطلوبة، مؤكدة أن تقنين الأوضاع خطوة أساسية لتهيئة بيئة عمل آمنة ومنضبطة تعكس المظهر الحضاري للمدينة.

 حي الشرق - تشميع 10 محلات مخالفة وحملات بيئية لضبط مطاعم "الجراج"

قاد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق حملة مكبرة أسفرت عن تشميع 10 محلات لقيامها بمخالفات إنشائية بدون ترخيص، مع تعليق الإنذارات القانونية عليها. كما تابع تنفيذ حملة بيئية بالتعاون مع شرطة المسطحات استهدفت مطاعم منطقة "الجراج" للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية ومعايير النظافة العامة.

 حي العرب حملة إشغالات مكبرة بشارع أوجينا لفتح البواكي وإزالة المخالفات

بقيادة السكرتير المساعد الاستاذ عبد العال عبد الباري والمهندسة شيماء جودة رئيسة حي العرب، شنت إدارة الإشغالات حملة بشارع أوجينا أسفرت عن فتح 4 بواكي كانت تستغل كمقاهي وبيع موتوسيكلات، وتم رفع التندات وإزالة كافة التعديات التي تعيق حركة المرور وتشوه المظهر الحضاري بالمنطقة.

 حي المناخ انطلاق تطوير "المنطقة الثالثة" وحملة مكبرة لإعادة الانضباط بشارع الناصر

تابعت  شيماء العزبي رئيسة حي المناخ انطلاق أعمال التطوير الشامل بمساكن "المنطقة الثالثة" لرفع كفاءة الواجهات والمرافق. وبالتوازي قادت حملة مكبرة بشارع الناصر لإزالة الإشغالات والتعديات.

وشددت على أصحاب المحال بضرورة الالتزام بالمساحات القانونية استعداداً لعيد الأضحى المبارك. كما تابعت الاستجابة الفورية لإصلاح كسر ماسورة مياه بشارع "كسرى" بالتنسيق مع هيئة قناة السويس.

حي الزهور  فتح طريق "سوق علي" وإزالة إشغالات منطقة 
"علي بن أبي طالب"
 

بقيادة  أحمد زغلف رئيس حي الزهور، نجحت الأجهزة التنفيذية في فتح طريق "سوق علي" وإعادة السيولة المرورية بالمنطقة، كما شنت إدارة الإشغالات حملة مكبرة أسفرت عن إزالة عدد من الإشغالات والتعديات بنطاق منطقة "علي بن أبي طالب"، وذلك في إطار جهود الحي المستمرة لتطهير الشوارع من كافة المظاهر العشوائية وتيسير حركة المواطنين.

حي الضواحي  حملات ميدانية حاسمة لرفع الإشغالات بشوارع "عبد الرحمن شكري" و"مصطفى كامل" و"العبور"

بمتابعة  فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، شنت إدارة الإشغالات حملة مكبرة أسفرت عن إزالة فروشات خضروات وفاكهة واستندات وأكشاك مخالفة بشوارع عبد الرحمن شكري، مصطفى كامل، والعبور، وشدد رئيس الحي على اتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع غرامات فورية ضد أي تعدٍ يعيق حركة المرور.


 

وأكدت محافظة بورسعيد أن هذه التحركات الميدانية الواسعة تهدف في المقام الأول إلى خدمة المواطن البورسعيدي والارتقاء ببيئته المعيشية، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة نحو التنمية المستدامة.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد احياء بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

الموز عند 41 جنيهًا والتفاح يقترب من 60 جنيهًا.. وتراجع في سعر الطماطم وعدد من الخضروات

زيزو

قنبلة زيزو تهز الزمالك.. 82 مليون في مهب الجدل وقرار مخفي يشعل الصراع .. اعرف القصة كاملة

وفاة مدرس في المنوفية

وفاة معلم شاب بأزمة قلبية تثير الحزن في المنوفية

خطوات اضافة الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

بحد أقصى 4 أفراد.. خطوات إضافة الزوجة والأبناء على التموين

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في 17 بنكا بختام تعاملات اليوم

الزمالك وبيراميدز

مفاجأة بشأن حكم مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

كشف اثري

صدفة تقود إلى كنز مدفون| كشف اثري ضخم يظهر أثناء حفر ملعب في الشرقية.. والأهالي يروون التفاصيل الكاملة

الطقس

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. وتحذيرات من موجة حارة تضرب البلاد

بالصور

7 خطوات.. احمي الأماكن الحساسة من التهيّج والعدوى في الصيف

‏لأول مرة.. السيارات الكهربائية تصبح أرخص من البنزين في المملكة المتحدة

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

مرحاض داخل السيارة.. ابتكار غير تقليدي من سيريس

مرحاض داخل السيارة
مرحاض داخل السيارة
مرحاض داخل السيارة

طريقة عمل آيس كريم الفانيليا البيتي بقوام ناعم وكريمي

طريقة عمل آيس كريم الفانيليا البيتي بقوام ناعم وكريمي
طريقة عمل آيس كريم الفانيليا البيتي بقوام ناعم وكريمي
طريقة عمل آيس كريم الفانيليا البيتي بقوام ناعم وكريمي

فيديو

منة شلبي

منهم ياسمين عبد العزيز ويسرا.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة والد منة شلبي

صورة من الفيديو

تجار مواشي وشنطة فلوس| حكاية نقطة بمليون جنيه في فرح بالغربية.. المعازيم يكشفون القصة

حكاية بطل

طلقته بواحد واقع.. المتحدث العسكري ينشر برومو جديد لحكاية بطل| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد