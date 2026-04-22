بورسعيد تواصل حملاتها المكبرة لفرض الانضباط الميداني واستكمال خطط التطوير الشامل

شهدت أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد اليوم حراكاً ميدانياً واسع النطاق لإزالة الإشغالات ومتابعة المشروعات التنموية لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد بفرض الانضباط الكامل وتطبيق القانون بحسم

مدينة بورفؤاد غلق وتشميع 6 منشآت بدون ترخيص خلال حملة تفتيشية مكبرة

شددت سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد على ضرورة فرض الانضباط داخل الأسواق، حيث أسفرت حملة مكبرة عن غلق وتشميع 6 محال تجارية ثبتت مزاولتها النشاط دون الحصول على التراخيص المطلوبة، مؤكدة أن تقنين الأوضاع خطوة أساسية لتهيئة بيئة عمل آمنة ومنضبطة تعكس المظهر الحضاري للمدينة.

حي الشرق - تشميع 10 محلات مخالفة وحملات بيئية لضبط مطاعم "الجراج"

قاد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق حملة مكبرة أسفرت عن تشميع 10 محلات لقيامها بمخالفات إنشائية بدون ترخيص، مع تعليق الإنذارات القانونية عليها. كما تابع تنفيذ حملة بيئية بالتعاون مع شرطة المسطحات استهدفت مطاعم منطقة "الجراج" للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية ومعايير النظافة العامة.

حي العرب حملة إشغالات مكبرة بشارع أوجينا لفتح البواكي وإزالة المخالفات

بقيادة السكرتير المساعد الاستاذ عبد العال عبد الباري والمهندسة شيماء جودة رئيسة حي العرب، شنت إدارة الإشغالات حملة بشارع أوجينا أسفرت عن فتح 4 بواكي كانت تستغل كمقاهي وبيع موتوسيكلات، وتم رفع التندات وإزالة كافة التعديات التي تعيق حركة المرور وتشوه المظهر الحضاري بالمنطقة.

حي المناخ انطلاق تطوير "المنطقة الثالثة" وحملة مكبرة لإعادة الانضباط بشارع الناصر

تابعت شيماء العزبي رئيسة حي المناخ انطلاق أعمال التطوير الشامل بمساكن "المنطقة الثالثة" لرفع كفاءة الواجهات والمرافق. وبالتوازي قادت حملة مكبرة بشارع الناصر لإزالة الإشغالات والتعديات.

وشددت على أصحاب المحال بضرورة الالتزام بالمساحات القانونية استعداداً لعيد الأضحى المبارك. كما تابعت الاستجابة الفورية لإصلاح كسر ماسورة مياه بشارع "كسرى" بالتنسيق مع هيئة قناة السويس.

حي الزهور فتح طريق "سوق علي" وإزالة إشغالات منطقة

"علي بن أبي طالب"



بقيادة أحمد زغلف رئيس حي الزهور، نجحت الأجهزة التنفيذية في فتح طريق "سوق علي" وإعادة السيولة المرورية بالمنطقة، كما شنت إدارة الإشغالات حملة مكبرة أسفرت عن إزالة عدد من الإشغالات والتعديات بنطاق منطقة "علي بن أبي طالب"، وذلك في إطار جهود الحي المستمرة لتطهير الشوارع من كافة المظاهر العشوائية وتيسير حركة المواطنين.

حي الضواحي حملات ميدانية حاسمة لرفع الإشغالات بشوارع "عبد الرحمن شكري" و"مصطفى كامل" و"العبور"

بمتابعة فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، شنت إدارة الإشغالات حملة مكبرة أسفرت عن إزالة فروشات خضروات وفاكهة واستندات وأكشاك مخالفة بشوارع عبد الرحمن شكري، مصطفى كامل، والعبور، وشدد رئيس الحي على اتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع غرامات فورية ضد أي تعدٍ يعيق حركة المرور.





وأكدت محافظة بورسعيد أن هذه التحركات الميدانية الواسعة تهدف في المقام الأول إلى خدمة المواطن البورسعيدي والارتقاء ببيئته المعيشية، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة نحو التنمية المستدامة.