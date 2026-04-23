محافظ بورسعيد يعتمد جدول مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد جدول مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025 / 2026، وذلك لصفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية، والشهادات المحلية، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم

وتُعقد الامتحانات وفق المواعيد التالية:

صفوف النقل الابتدائي: تبدأ يوم السبت 16 مايو 2026 وتستمر حتى الأربعاء 20 مايو 2026.

صفوف النقل الإعدادي (العام والمهني): تبدأ يوم السبت 16 مايو 2026 وحتى الأربعاء 20 مايو 2026.

صفوف النقل الثانوي العام: تبدأ يوم السبت 16 مايو 2026 وتستمر حتى الخميس 21 مايو 2026.

الشهادة الإعدادية (التعليم العام): تبدأ يوم الخميس 4 يونيو 2026 حتى الثلاثاء 9 يونيو 2026.

الشهادة الإعدادية المهنية: تبدأ يوم الخميس 4 يونيو 2026 وحتى الثلاثاء 9 يونيو 2026.

النقل بالتعليم الفني (نظري): يبدأ يوم الاثنين 2 مايو 2026 ويستمر حتى 19 مايو 2026.

التربية الخاصة (صفوف النقل): تبدأ يوم السبت 16 مايو 2026 وحتى 20 مايو 2026.

الشهادة الإعدادية للتربية الخاصة: تبدأ يوم الخميس 4 يونيو 2026 وحتى الثلاثاء 9 يونيو 2026.

صفوف التعليم المجتمعي: تبدأ يوم السبت 16 مايو 2026 وحتى الثلاثاء 19 مايو 2026.

امتحانات شهادة الثانوية العامة: من المقرر أن تبدأ يوم السبت 21 يونيو 2026 حتى 16 يوليو 2026 وفقًا لجدول وزارة التربية والتعليم

امتحانات شهادة الدبلومات الفنية: تبدأ يوم الأحد 31 مايو 2026 وفقًا للجدول الوزاري.

وأكد محافظ بورسعيد على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات المنظمة لسير الامتحانات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المناخ المناسب للطلاب، مع التشديد على الانضباط داخل اللجان، والتنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم وكافة الجهات المعنية لضمان حسن سير العملية الامتحانية