أبو ليمون :يوجه بإعداد تصور حضاري لتطوير شاطئ بورفؤاد |شاهد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، شاطئ مدينة بورفؤاد، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لبدء أعمال التطوير للشاطئ بالتزامن مع بدء الموسم الصيفي وحرصًا على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين.

وخلال الجولة، رافق المحافظ الأستاذة سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد، والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات.

واستمع المحافظ لشرح تفصيلي تمهيدا لبدء أعمال تطوير الشاطئ،ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والمعايير المحددة، مؤكدًا ضرورة جاهزية كافة الخدمات.

ووجه المحافظ بإعداد تصور حضاري شامل لتطوير الشاطئ، بما يحقق الاستغلال الأمثل للمساحات، ويوفر بيئة ترفيهية آمنة ومنظمة للمواطنين، مع الالتزام بالشكل الموحد للكافيتريات وفق الاشتراطات والمساحات المحددة.

وشدد المحافظ على ضرورة إزالة كافة المخالفات والتعديات الموجودة على الشاطئ، تمهيدًا لبدء أعمال التطوير، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق الانضباط بالمنطقة.

وأكد المحافظ استمرار جهود المحافظة في تطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة بمختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن المتابعة الميدانية المستمرة تمثل ركيزة أساسية لضمان جودة التنفيذ وتحقيق رضا المواطنين