محافظ بورسعيد يوجه بالبدء في تطوير "ميدان الخالدين".. شاهد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بدء أعمال المرحلة الثانية من تطوير ورفع كفاءة شارع 15 بمدينة بورفؤاد، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة للارتقاء بمستوى البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

ورافقه خلال الجولة الأستاذة سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد، والمهندسة إحسان برمه مدير مديرية الطرق.

وابع المحافظ معدلات تنفيذ الأعمال الجارية،موجها على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والانتهاء من الأعمال في التوقيتات المقررة دون تأخير.

ووجه محافظ بورسعيد بالاهتمام بالمظهر الحضاري للشارع، من خلال تكثيف أعمال التشجير بالجزيرة الوسطى وتنفيذ برجولات خشبية مضيئة على مسافات منتظمة بطول الشارع، بما يحقق الاستفادة الجمالية والخدمية للمواطنين، ويسهم في تحسين الإضاءة العامة وإبراز الشكل الحضاري للمنطقة.

كما شدد المحافظ على تنفيذ أعمال التخطيط المروري بما يضمن تحقيق السيولة المرورية إلى جانب رفع كفاءة منظومة الإنارة من خلال صيانة الأعمدة وتركيب كشافات “ليد” موفرة للطاقة فضلا عن تنفيذ أعمال لاند سكيب متكاملة ورفع كافة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين.

وفي سياق متصل، وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون ببدء أعمال تطوير ميدان الخالدين ببورفؤاد على أن يتم تنفيذه وفق رؤية حضارية متكاملة تتماشى مع أعمال التطوير الجارية بالمنطقة بما يسهم في تحسين الشكل الجمالي وخلق متنفس حضاري للمواطنين.

وأكد محافظ بورسعيد أن أعمال تطوير شارع 15 سبتمبر تأتي ضمن خطة موسعة لتطوير عدد من المحاور والطرق الحيوية بمدينة بورفؤاد، بما يدعم منظومة الطرق ويحقق سهولة الحركة والتنقل ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.