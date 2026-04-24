عرض أولى حلقات الفرنساوي لعمرو يوسف.. الليلة

يبدأ اليوم في تمام العاشرة مساءا عرض أولى حلقات مسلسل الفرنساوي للنجم عمرو يوسف عبر إحدى المنصات، على أن يتم طرح حلقتين أسبوعيا.



المسلسل يعرض أيضا عبر قناة stc السعودية، وكان يوسف قد إحتفل بالعرض الخاص لأولى حلقات مسلسله الجديد الفرنساوي وهو العرض الذي اقامته منصة يانجو بلاي بإحدى فنادق وسط القاهرة وسط حضور اعلامي مكثف.



عمرو احتفل ومنتج العمل وسام سيف الإسلام ومخرجه ومؤلفه ادم عبد الغفار و النجوم جمال سليمان و سوسن بدر و بيومي فؤاد و جنا الأشقر و سامي الشيخ و احمد بهاء واحمد فؤاد سليم وانجي كيوان و عائشة بن أحمد. والطفل يوسف البيلي

ومن منصة يانجو تواجد كل من ميسم عزام و جو الخوند و يوسف زبن الدين.



ويلعب عمرو في الفرنساوي دور خالد مشير المحامي الذي يستطيع التوغل في ثغرات القانون.



المسلسل تأليف وإخراج ادم عبد الغفار، ويشارك في بطولة المسلسل كل من جمال سليمان وسوسن بدر وسامي الشيخ وانجي كيوان وجنا الأشقر، وضيوف الشرف بيومي فؤاد وعائشة بن أحمد.

