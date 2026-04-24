استولى على ملايين وهرب.. حكاية مستريح الأجهزة الطبية والمكملات بالعمرانية

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة من جهودها لكشف ملابسات جمع رجل أعمال ملايين الجنيهات من أطباء في منطقة العمرانية بحجة استثمارها في المستلزمات الطبية والمكملات الغذائية.

وأشارت البلاغات إلى استيلاء مالك شركة على مبلغ مالي يصل إلى 25 مليون جنيه، من عدد من المواطنين، بحجة استثمارها في مجال الأجهزة الطبية، مقابل أرباح شهرية، وهروبه خارج البلاد.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اتهام مالك شركة بالاحتيال على عدد من المواطنين في العمرانية، والاستيلاء منهم على 25 مليون جنيه، لاستثمار النقود في تجارة الأجهزة الطبية، مقابل أرباح شهرية يتحصلون عليها.

وتوصلت التحريات الأولية إلى أن المتهم اختفى منذ عدة أيام، وفشل الضحايا في التواصل معه، وتبين من خلال الفحص، هروبه لإحدى الدول العربية.

فيما حرر عدد من الأطباء عدة محاضر بقسم شرطة العمرانية ضد رجل أعمال بتهمة النصب والاستيلاء على أموالهم بدعوى تشغيلها في مجال المكملات الغذائية، والمستلزمات الطبية.

وقال الأطباء في بلاغاتهم أمام رجال المباحث، إن المتهم يعمل منذ 4 سنوات في مجال استثمار الأموال في شراء المكملات الغذائية، وتلقى أموالًا من عشرات الأطباء تخطت مئات الملايين.

وأوضحوا أن رجل الأعمال المتهم بدأ في دفع الأرباح في بادئ الأمر، ثم توقف عن السداد وبدأ في المماطلة، قبل أن يهرب خارج البلاد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.