صاحب محل حلاقة كلمة السر.. كواليس إنهاء حياة صبي داخل مول شهير بأكتوبر

قررت جهات التحقيق المختصة حبس صاحب محل حلاقة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل طفل يبلغ من العمر 3 سنوات داخل مول تجاري بمدينة السادس من أكتوبر.



تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إخطارًا من الجهات المعنية، يفيد بالعثور على جثة طفل بها آثار اعتداء داخل مول بدائرة قسم شرطة ثانٍ أكتوبر.

تم توجيه قوة أمنية بسرعة الانتقال إلى موقع البلاغ، حيث جرى فحص مكان الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.



وبالمعاينة، عُثر على جثمان طفل يبلغ من العمر 3 سنوات بالطابق الثالث داخل المول، وبه جروح قطعية بفروة الرأس، بالإضافة إلى سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.



وكشفت التحريات أن الطفل كان يقيم برفقة والده داخل أحد المحال بالمول، في ظل انفصال والديه، حيث عُثر عليه صباح يوم الواقعة داخل أحد المحال المغلقة.

ومن خلال فحص كاميرات المراقبة، توصلت الأجهزة الأمنية إلى أن صاحب محل حلاقة بالمول، يبلغ من العمر 40 عامًا، قام باصطحاب الطفل للمبيت داخل محله.



وأضافت التحريات أن المتهم تعاطى مواد مخدرة، وعقب استيقاظه اكتشف قيام الطفل بالتبول على فراش المحل، فانهال عليه بالضرب مستخدمًا عصا خشبية، ما أسفر عن إصابته إصابات بالغة أودت بحياته في الحال.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم حاول إخفاء معالم الجريمة، حيث تخلص من الجثمان والأداة المستخدمة داخل سلة قمامة، ووضعها بأحد المحال المغلقة خشية افتضاح أمره.



وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.