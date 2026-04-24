الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
صاحب محل حلاقة كلمة السر.. كواليس إنهاء حياة صبي داخل مول شهير بأكتوبر

ندى سويفى

قررت جهات التحقيق المختصة حبس صاحب محل حلاقة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل طفل يبلغ من العمر 3 سنوات داخل مول تجاري بمدينة السادس من أكتوبر.
 
تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إخطارًا من الجهات المعنية، يفيد بالعثور على جثة طفل بها آثار اعتداء داخل مول بدائرة قسم شرطة ثانٍ أكتوبر.
تم توجيه قوة أمنية بسرعة الانتقال إلى موقع البلاغ، حيث جرى فحص مكان الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.


وبالمعاينة، عُثر على جثمان طفل يبلغ من العمر 3 سنوات بالطابق الثالث داخل المول، وبه جروح قطعية بفروة الرأس، بالإضافة إلى سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.


وكشفت التحريات أن الطفل كان يقيم برفقة والده داخل أحد المحال بالمول، في ظل انفصال والديه، حيث عُثر عليه صباح يوم الواقعة داخل أحد المحال المغلقة.

ومن خلال فحص كاميرات المراقبة، توصلت الأجهزة الأمنية إلى أن صاحب محل حلاقة بالمول، يبلغ من العمر 40 عامًا، قام باصطحاب الطفل للمبيت داخل محله.


وأضافت التحريات أن المتهم تعاطى مواد مخدرة، وعقب استيقاظه اكتشف قيام الطفل بالتبول على فراش المحل، فانهال عليه بالضرب مستخدمًا عصا خشبية، ما أسفر عن إصابته إصابات بالغة أودت بحياته في الحال.
وأشارت التحريات إلى أن المتهم حاول إخفاء معالم الجريمة، حيث تخلص من الجثمان والأداة المستخدمة داخل سلة قمامة، ووضعها بأحد المحال المغلقة خشية افتضاح أمره.


وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اسعار الفراخ البيضا

أسعار الفراخ البيضاء تفاجئ المستهلكين.. سعر الكيلو اليوم الجمعة

رئيس الوزراء

بعد موافقة الحكومة.. 3 حالات لإنهاء الزواج للمسيحيين فى مشروع قانون الأحوال الشخصية

المطرب التركي إبراهيم تاتليسس

ثروة بـ850 مليون دولار في مهب الريح| إبراهيم تاتليسس يحرم أسرته من الميراث ..القصة الكاملة

حمد فتحي مع شيكابالا

الرياضة ضارة بالصحة.. تحذير طبي خطير لعملاق السلة المصري حمد فتحي: اعتزل فورا

صورة ارشيفية

عقب اصلاح العطل بشبكة مكاتب التأمينات.. طريقة الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي

شيكو بانزا

برسالة ساخرة.. شيكو بانزا نجم الزمالك يثير غضب مدافع بيراميدز

قتيل روسي

روسيا تعلن مقتل أكثر من 8 آلاف مدني في هجمات أوكرانية وإصابة 20 الف

حالة الطقس

حرارة شديدة وأمطار رعدية.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الجمعة وتحذر من أتربة عالقة

جنوب لبنان

غارات إسرائيلية على لبنان بعد هجوم مسيرات من حزب الله

جيش الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم إحباط محاولة تهريب أسلحة من الأردن

الجنرال دان كين

رئيس الأركان الأمريكي: زرع إيران ألغاما في مضيق هرمز انتهاك لوقف إطلاق النار

بالصور

احترس من ارتفاع السكر في الدم.. أعراض صامتة قد تهدد صحتك

بطولات على الأرض المقدسة.. كيف طهرت القوات المسلحة سيناء من الإرهاب؟

سلمى أبو ضيف تستعرض رشاقتها في لوك كاجوال.. شاهد

الشرقية: حملات إزالة فورية للتعديات على الأراضي الزراعية.. صور

أزمة مطرب مهرجانات مشهور

استغاثة مؤثرة.. أزمة جديدة تطارد مطرب مهرجانات بعد اتهامات طليقته

القرد لولو الهارب

قرد هارب يشعل السوشيال ميديا ويثير الذعر في المنوفية| فيديوجراف

علي غزلان

قدّر الله وما شاء فعل.. منشور غامض يفتح باب التكهنات حول حياة علي غزلان

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

