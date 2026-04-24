خاف من الزوج وفضل الموت.. تفاصيل جديدة في قضية عشيق التجمع الخامس

تباشر النيابة المختصة تحقيقات موسعة في مصرع رجل أعمال سقط من الطابق الخامس بمنطقة التجمع اثناء محاولة هروبه قبل رؤيته من زوج عشيقته.

وناظرت النيابة جثة المتوفى حيث أسفرت مناظرة الجثمان أن المتوفى أصيب بكسور مضاعفة ونزيف داخلى حاد أدى إلى الوفاة فور اصطدامه بالأرض.

وتستمع النيابة العامة لأقوال السيدة التي كانت متواجدة برفقة رجل الأعمال للوقوف على تفاصيل اللحظات الأخيرة التى سبقت الواقعة، فيما تم انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثمان وإعداد تقرير وافٍ حول أسباب الوفاة.

وتتم مراجعة كاميرات المراقبة للوقوف على كيفية سقوط المتوفى وكواليس دخوله للعقار محل الواقعة.

ولقي رجل أعمال مصرعه إثر سقوطه من شرفة أحد العقارات بمنطقة التجمع، بعد محاولته الهروب من أحضان عشيقته.

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل الواقعة حيث تبين أن رجل أعمال في العقد الرابع من العمر حاول الفرار عبر شرفة الشقة باستخدام ملاءة سرير، عقب تفاجئه بقدوم زوج سيدة كان بصحبتها، إلا أنه اختل توازنه وسقط أرضًا، ليلقى مصرعه في الحال.

وتم التحفظ على السيدة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.