زيارة انتهت بخناقة.. فيديو مشاجرة مستشفى سوهاج يقود لضبط 7 أشخاص

تحول مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى خيط كشف واقعة مشاجرة داخل إحدى المستشفيات بسوهاج، بعدما وثق لحظات اشتباك بين عدد من الأشخاص داخل المكان المخصص لتلقي العلاج، في مشهد أثار غضب المواطنين.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا برصد مقطع فيديو يُظهر مشاجرة داخل مستشفى بدائرة قسم شرطة أول سوهاج، حيث تم فحص الواقعة على الفور، رغم عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأنها وقت حدوثها.

وبالفحص، تبين أن المشاجرة وقعت بتاريخ 21 الجاري بين طرف أول مكون من 4 أفراد أمن إداري بالمستشفى، وطرف ثان يضم 3 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة سوهاج.

وكشفت التحريات أن الطرفين تبادلا التعدي بالسب والضرب؛ ما أسفر عن حدوث تلفيات محدودة ببعض محتويات المستشفى، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأشارت التحريات إلى أن بداية الواقعة كانت عقب انتهاء مواعيد الزيارة الرسمية، حيث طالب أفراد الأمن الإداري المتواجدين الطرف الثاني بمغادرة المستشفى، إلا أنهم رفضوا الانصراف؛ ما أدى إلى نشوب مشادة كلامية سرعان ما تطورت إلى مشاجرة داخل المستشفى.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بصحة ما أسفرت عنه التحريات، وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم بالتعدي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما شددت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج على استمرار جهودها لضبط المخالفين وفرض الانضباط داخل المنشآت الحيوية، خاصة المستشفيات، حفاظًا على سلامة المواطنين وسير العمل بها دون معوقات.