لوحة مطموسة للهروب من المخالفات.. سقوط سائق أجرة في قبضة أمن سوهاج

في واقعة تكشف حيل التهرب من القانون، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج في كشف ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بصورة تُظهر قيام قائد سيارة أجرة بطمس اللوحة المعدنية الخلفية لسيارته، في محاولة للإفلات من المخالفات المرورية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا يفيد برصد منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن صورة لسيارة أجرة تظهر عليها معالم طمس متعمد في أحد أرقام اللوحة المعدنية الخلفية، ما أثار حالة من الجدل بين المواطنين.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث لفحص الواقعة، حيث أسفرت التحريات عن تحديد وضبط السيارة المشار إليها، وقائدها، وتبين أنه سائق مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج.

وبالفحص، تأكد وجود طمس متعمد لأحد الأرقام باللوحة الخلفية للسيارة، وبمواجهة السائق، أقر بارتكابه الواقعة، موضحًا أنه تعمد إخفاء جزء من أرقام اللوحة المعدنية بهدف التهرب من رصد المخالفات المرورية بواسطة الكاميرات، في محاولة منه لتفادي الغرامات.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما شددت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج على استمرار جهودها في ضبط المخالفين، والتصدي لكافة صور الخروج عن القانون، خاصة ما يتعلق بسلامة وأمن الطرق.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها لضبط المخالفات المرورية، واتخاذ الإجراءات الحاسمة ضد كل من يحاول التحايل على القانون أو تعريض حياة المواطنين للخطر.