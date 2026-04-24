سطو مسلح على سيارة دواجن.. الداخلية تكشف التفاصيل

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبو تشت بمديرية أمن قنا من (سائق – مقيم بالبحيرة) بتعرضه بتاريخ 18/ الجارى لسرقة بالإكراه من قِبل (5 أشخاص) قاموا بإستيقافه بإستخدام أسلحة نارية حال إستقلالهم سيارة "ربع نقل" بالطريق الصحراوى بدائرة مركز شرطة أبو تشت ، وتمكنوا من الإستيلاء على السيارة قيادته "ثلاجة بها كمية من الدواجن المجمدة" ومتعلقاته الشخصية ومبلغ مالي.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (تشكيل عصابي يضم 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة – سبق اتهامهم والحكم عليهم في جنايات "قتل ، اتجار بالمخدرات، سرقة بالإكراه، هتك عرض، سلاح بدون ترخيص، خطف" ومحكوم على أحدهم بالسجن المؤبد في جناية "قتل عمد") جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قطاعى (الأمن العام - الأمن المركزى) ، ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وأسفر التعامل عن مصرع أحدهم وضبط الآخرين.. وضُبط بحوزتهم (5 قطع سلاح نارى "3 بنادق آلية ، 2 بندقية خرطوش - سيارتين "المبلغ بسرقتها والمستخدمة فى الواقعة" – المبلغ المالى والمتعلقات المستولى عليها" – كيلو جرام لمخدر الحشيش –كيلو جرام لمخدر الشابو).

وبمواجهتهم، اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدوا عن كمية من الدواجن المستولى عليها ، وأضافوا ببيع باقى الحمولة لعميليهما سيئا النية (أمكن ضبطهما) كما أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.