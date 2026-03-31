سائق المدير .. سقوط المتهم بسرقة مؤسسة عربية للإغاثة في العمرانية

استولى سائق يعمل لدى مهندس عربي الجنسية على أجهزة كهربائية من مؤسسة عربية للإغاثة يديرها المهندس بمنطقة العمرانية.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من قسم شرطة العمرانية بإبلاغ مهندس عربي الجنسية، باكتشافه سرقة مقر المؤسسة اليمنية للإغاثة والتنمية لمساعدة الأيتام، وأفاد في محضر الشرطة باختفاء 7 شاشات كمبيوتر وجهاز سنترال للتواصل الداخلي، وجهاز استقبال شبكة إنترنت بشريحة، وجهاز DVR لكاميرات المراقبة، و2 ماكينة عمل أكلاشيهات الأختام.

شكلت مباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتبين من التحريات وفحص كاميرات المراقبة والتقنيات الحديثة، أن المتهم سائق خاص لدى مدير الجمعية، تم إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن المسروقات، وتولت النيابة التحقيق.