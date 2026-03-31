قرار عاجل في محاكمة رجل أعمال عربي أوهم طلاب بلده بأداء امتحانات الثانوية العامة المصرية

قررت محكمة جنح مستأنف العمرانية بالجيزة، تأجيل محاكمة رجل أعمال عربي صاحب مؤسسة تعليمية شهيرة، وآخر مصري، في اتهامهما بالنصب على طلاب سودانيين بشأن الحصول على أرقام جلوس لأداء امتحانات الثانوية العامة المصرية، إلى جلسة 26 أبريل المقبل لورود تحريات مباحث الأموال العامة وتقديم المستندات.

كانت أدانت محكمة جنح العمرانية، "أ.م" صاحب مؤسسة تعليمية وآخر بالحبس 3 سنوات، مع الزامهما بدفع كفالة 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامهما بالنصب على طلاب سودانيين للالتحاق بامتحانات الثانوية العامة المصرية.

وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 8871 لسنة 2025 جنح العمرانية، أن "أ.م" وآخرين تحصلوا على مبالغ مالية كبيرة من أولياء أمور طلاب سودانيين بنطاق دائرتي الهرم والعمرانية بالجيزة، زاعمين قدرتهم على قبول الطلاب من خلال السناتر التابعة لهم قيدهم في نظام الثانوية العامة واستخراج أرقام جلوس لأداء امتحانات الثانوية العامة، بغرض الحصول على أموال.