مصر تدين استهداف محيط محطة براكة للطاقة النووية بدولة الإمارات وتؤكد تضامنها معها

أدانت جمهورية مصر العربية واستنكرت الاستهداف الذي تعرضت له دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بطائرة مسيرة، والذي أسفر عن اندلاع حريق في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية.

وأكدت مصر - فى بيان لوزارة الخارجية اليوم /الأحد/ - أن هذا الاعتداء السافر يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لسيادة دولة الإمارات وقواعد القانون الدولي.

وجددت مصر التأكيد على تضامنها الكامل مع دولة الإمارات الشقيقة، مشددة على موقفها الراسخ والثابت بأن أمن دولة الإمارات وسائر دول الخليج الشقيقة يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.