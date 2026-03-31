الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

ولّعوا فيه بالبنزين وطعنوه .. عاطل وابنه يحرقان سروجي سيارات ببولاق

ندى سويفى

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية حبس عاطل وابنه 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالشروع في قتل سروجي سيارات عقب اشعال النيران في جسده والاعتداء عليه بسلاح أبيض إثر مشاجرة بينهم بمنطقة بولاق الدكرور

واستعلمت النيابة من المستشفى عن حالة المجني عليه لسماع أقواله حول الواقعة بعدما أفادت التقارير الأولية أنه مصاب بحروق بنسبة 80% وجرح طعني، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة. 

تلقت مديرية أمن الجيزة اخطارا من من قسم شرطة بولاق الدكرور بإصابة شخص بحروق متفرقة بالجسم على يد شخصين بدائرة القسم.

انتقلت قوة أمنية إلى مسرح البلاغ وبالفحص والتحري تبين إصابة سروجي ٢٥ سنة بطعنات متفرقة وحروق بالجسم بنسبة ٨٠ % والحالة العامة سيئة ولا يمكن استجوابه، وتبين أن مرتكبى الواقعة عاطل ونجله حيث قام الابن بطعنه بعدة طعنات بسلاح أبيض س. كين وأغرق الأب جسد الضحية بزجاجة بنزين عليه واشعل النيران في جسده.

 وكشفت التحريات أن المجني عليه طلب من المتهمين عدم الوقوف أمام ورشته ما أثار غضبهما ونشبت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة شرع خلالها الأب وابنه في قتل صاحب الورشة ولاذا بالفرار. 

نجحت مباحث بولاق الدكرور في إلقاء القبض على المتهمين وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الجريمة وتمت احالتهما للنيابة العامة التي قررت حبسهما على ذمة التحقيقات. 

