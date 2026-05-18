ساشا ستيجمان حكما لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في لقاء حسم الدوري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم التحكيم المكلف بإدارة مواجهة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري القسم الأول «دوري نايل».

وتقام المباراة مساء الأربعاء 20 مايو 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، في لقاء مرتقب ضمن صراع المنافسة على اللقب.

حكم مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

ويدير المباراة الحكم ساشا ستيجمان كحكم ساحة، ويعاونه كل من كريستوف جونش مساعدًا أول، وكريستيان جيتمان مساعدًا ثانيًا، بينما يتولى فلوريان أكسنر مهام الحكم الرابع.

وفي تقنية الفيديو، تم تعيين سورين شتوركس حكمًا لتقنية الـVAR، ويعاونه كريستيان فيشر كحكم AVAR.