شراكة أمريكية جديدة.. مصر للطيران تطلق رحلات مباشرة إلى شيكاغو ولوس أنجلوس

استقبل الطيار أحمد عادل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة لمصر للطيران، السفير روبرت سيلفرمان القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة والوفد المرافق له بمقر الشركة القابضة، حيث تناول اللقاء سبل دعم التعاون وتوسيع شبكة الرحلات الجوية بين مصر والولايات المتحدة، وكان في إستقبالهم الطيار شريف خليل مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران واللواء أسماعيل صفوت رئيس قطاع الأمن بالشركة القابضة لمصر للطيران والسيد عمرو عدوي رئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

تعاون مصري أمريكي في مجال النقل الجوي



يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وأمريكا في مجال النقل الجوي، ودعم جهود زيادة حركة السفر والسياحة بين الجانبين.

واستعرض عادل خلال الاجتماع استراتيجية الشركة لتوسيع شبكة خطوطها في أمريكا باعتبارها أحد أبرز الأسواق السياحية الوافدة إلى مصر خاصة في ظل الطلب المتزايد على السفر إلى المدن الأمريكية الكبرى، وأكد أن مصر للطيران تعمل على زيادة معدلات التشغيل بين القاهرة وعدد من المدن الأمريكية، وفي مقدمتها الاستعداد لإطلاق رحلات مباشرة جديدة إلى مدينتي شيكاغو ولوس أنجلوس خلال شهري مايو ويونيو، في خطوة تستهدف تعزيز الحضور العالمي وتقديم مزيد من خيارات السفر المباشر لعملائها وتدعيم مكانتنا كواحدة من أبرز شركات الطيران في المنطقة، مشيرًا إلى أن الخطين الجديدين يعكسان رؤية الشركة لتقديم شبكة تشغيل أكثر تنوعًا ومرونة لعملائها.

ومن جانبه، أشاد السفير الأمريكي بالعلاقات التاريخية بين مصر وأمريكا، كما أعرب عن تقديره للدور الحيوي الذي تقوم به مصرللطيران في دعم حركة النقل الجوي وتعزيز التواصل بين الشعبين المصري والأمريكي، مؤكدًا أن تدشين هذه الخطوط الجديدة سيمثل إضافة قوية للعلاقات الاقتصادية والسياحية بين البلدين.